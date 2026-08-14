PNY RP60: Mobiler Speicher für Fotos, Videos und große Datenmengen unterwegs

Mit der Ferienzeit wächst nicht nur die Reiselust, sondern auch die Menge an digitalen Inhalten. Ob Urlaub, Festival, Roadtrip oder Workation – Smartphones, Kameras, Drohnen und Actioncams erzeugen heute in kürzester Zeit große Datenmengen, die unterwegs zuverlässig gesichert werden müssen.

Gerade für Content Creator, Fotografen oder alle, die viel mobil arbeiten, wird schneller und robuster Speicher damit zu einem wichtigen Begleiter. Vor diesem Hintergrund ist die PNY RP60 Portable SSD die perfekte Lösung.

Sie ist mit 1 TB oder 2 TB erhältlich und erreicht dank USB 3.2 Gen 2×2 Type-C Transferraten von bis zu 2.000 MB/s beim Lesen und 1.800 MB/s beim Schreiben. So lassen sich auch große Fotoarchive, 4K-Videos oder andere umfangreiche Dateien direkt vor Ort sichern und übertragen. Die RP60 ist zudem

IP65-zertifiziert und damit wasser- und staubdicht sowie sturzsicher aus bis zu 3 m Höhe.

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