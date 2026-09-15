KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar

3D-CAD-Visualisierung und -Analyse lässt sich nun direkt in Low-Code- und No-Code-Anwendungen einbinden

KISTERS erweitert die Anwendungsmöglichkeiten seiner 3DViewStation: Dank der neuen Integration des 3DViewStation WebViewers in Mendix können Unternehmen mithilfe von Low-Code-Entwicklung auf einfache Weise professionelle 3D-CAD-Visualisierung und -Analyse in ihre Geschäftsanwendungen einbinden.

Einen voll funktionsfähigen 3D-CAD-Viewer in Mendix-Anwendungen einbinden

Mendix ermöglicht es Unternehmen, mithilfe visueller Drag-and-Drop- und modellgesteuerter Tools sehr schnell maßgeschneiderte Web- und Mobilanwendungen zu entwickeln und bereitzustellen. Die KISTERS 3DViewStation-Integration erweitert diese Anwendungen um Funktionen zur interaktiven Darstellung und Analyse von CAD-Modellen. Sie bietet eine leistungsstarke und benutzerfreundliche 3D- und 2D-CAD-Visualisierung, die sich nahtlos in eine Mendix-Anwendung einbinden lässt. So können Unternehmen CAD-Daten in digitale Prozesse integrieren, ohne dass die Benutzer eine separate Desktop-Anwendung starten müssen.

Ausgewählte 3D-CAD-Teile werden automatisch in den KISTERS 3DViewStation WebViewer geladen. Der übersichtliche Modellbereich ist dabei in die Mendix-Benutzeroberfläche integriert. Dies ermöglicht eine schnelle und intuitive Visualisierung und Interaktion ohne die standardmäßige Ribbon-Funktionsleiste. Über einen Vollbild-Button wird der Viewer in einem Popup-Fenster auf die Standard-Benutzeroberfläche der 3DViewStation erweitert, einschließlich der vollständigen Ribbon-Funktions- und Werkzeugleiste. Im Vollbildmodus steht der gesamte Funktionsumfang von mehr als 180 Funktionen zur Verfügung, darunter erweiterte Optionen wie Messungen, Schnitte, Analysen, Kollisionserkennung,

Modellvergleiche, Markup, PMI und detaillierte Modellprüfungen.

Zu den möglichen Anwendungsfällen zählen digitale Produktkataloge, Service- und Wartungsanwendungen, Kunden- und Lieferantenportale, Produktkonfiguratoren, Dokumentation von Änderungsprüfung sowie individuelle Anwendungen für die Konstruktion und Fertigung, wie beispielsweise digitale Arbeitsanweisungen.

Webbasierte Visualisierung komplexer CAD-Daten

Die Integration ermöglicht eine schnelle und reibungslose Verarbeitung selbst sehr großer und komplexer 3D- und 2D-CAD-Modelle und unterstützt alle gängigen CAD-Formate – wie CATIA, Creo, NX, Solid Edge, SolidWorks, JT und STEP – ohne dass eine Konvertierung erforderlich ist. Der KISTERS 3DViewStation WebViewer nutzt serverseitiges Rendering und trägt so zum Schutz geistigen Eigentums bei, da lediglich Bild- und Videodaten gestreamt werden, anstatt 3D-Geometrien auf das Endgerät des Benutzers zu übertragen. Anwendungsspezifische Funktionen und Daten lassen sich zudem über die umfangreichen verfügbaren APIs (Application Programming Interfaces) einbinden.

Low-Code-Technologien unterstützen eine schnelle und skalierbare Bereitstellung von Anwendungen und helfen Unternehmen dabei, Entwicklungszyklen zu verkürzen und unternehmensweit besser vernetzte digitale Prozesse zu schaffen. Für viele Unternehmen vereinfacht dies die Integration leistungsstarker CAD-Visualisierung in ihre Arbeitsabläufe erheblich.

Die Integration wurde von KISTERS-Partner Four Colors Technology umgesetzt. Weitere Informationen sowie ein Video zur Demonstration der Mendix-Integration sind auf der Website von KISTERS 3DViewStation zu finden.

https://viewer.kisters.de