Auf der Jagd nach Talenten: Hexagon & Oracle Red Bull starten weltweite Simrace-Challenge

Der Messtechnik-Spezialist Hexagon und das Esports-Team des Formel-1-Rennstalls Oracle Red Bull Racing suchen verborgene Talente für die Fertigungsindustrie.

Weltweite Online-Challenge bis zum 21. Oktober 2026, Vorkenntnisse in Ingenieurwesen oder Fertigung sind nicht erforderlich.

Zehn Aufgaben, entwickelt gemeinsam mit British Mensa und Oracle Red Bull Sim Racing, testen Renntelemetrie-Verständnis, logisches Denken und Problemlösungsfähigkeiten unter Zeitdruck.

Zu gewinnen gibt es unter anderem ein komplettes Fanatec-Rennsimulator-Cockpit sowie die Teilnahme am exklusiven Future Skills Forum auf dem Red Bull Technology Campus in Milton Keynes (Großbritannien).

Die Future Skills Challenge 2026 lädt Simracer und Gaming-Enthusiasten weltweit dazu ein, ihr Können unter Beweis zu stellen und Fähigkeiten zu testen, die auch in der modernen Fertigungsindustrie gefragt sind. Bis zum 21. Oktober 2026 können Teilnehmer an der Online-Challenge teilnehmen und attraktive Preise sowie eine Einladung zum Future Skills Forum auf dem Red Bull Technology Campus in Milton Keynes gewinnen.

Veranstaltet wird die Challenge vom Geschäftsbereich Manufacturing Intelligence von Hexagon gemeinsam mit Oracle Red Bull Sim Racing, dem Simracing-Team des Formel-1-Rennstalls Oracle Red Bull Racing. Simracing ist virtueller Motorsport, bei dem Fahrer in realitätsnahen Rennsimulationen gegeneinander antreten. Die Disziplin verbindet fahrerisches Können mit Technik, Daten und Strategie und hat sich zu einer professionellen Form des Motorsports entwickelt.

Verborgene Talente sichtbar machen

Die im Simracing gefragten Fähigkeiten können weit über die virtuelle Rennstrecke hinaus wertvoll sein. Denn: Wer Telemetriedaten schnell erfasst, komplexe Zusammenhänge erkennt, Strategien entwickelt und unter Zeitdruck die richtigen Entscheidungen trifft, bringt wichtige Voraussetzungen für die zunehmend digitale Fertigungsindustrie mit.

Genau hier setzt die Future Skills Challenge von Hexagon und Oracle Red Bull Sim Racing an: Sie möchte Kompetenzen sichtbar machen, die die Teilnehmer auf den ersten Blick nicht mit Ingenieurwesen oder Produktion assoziieren. Denn die moderne Fertigung hat sich längst zu einem digitalen Hightech-Umfeld entwickelt.

Morgan Ashurst, Esports & Gaming Lead bei Oracle Red Bull Sim Racing, erklärt: „Elite-Simracing dreht sich um weit mehr als das Gespür des Fahrers. Fahrer und Renningenieure arbeiten mit Live-Daten, wechselnden Bedingungen und ständigen Zielkonflikten. Sie müssen klar kommunizieren, schnell lernen und unter Druck Entscheidungen treffen. Diese Fähigkeiten sind auch für Hochleistungsengineering und die moderne Fertigung relevant.“

Finale beim Future Skills Forum auf dem Red Bull Technology Campus

In der Challenge beantworten die Teilnehmer zehn von British Mensa entwickelte Fragen zu Daten und Logik – gegen die Uhr. Dabei sind Schnelligkeit, Analysefähigkeit, Strategie und Problemlösung gefragt. Auf die erfolgreichsten Teilnehmer warten unter anderem ein Fanatec-Sim-Rig, eine Reise zum Red Bull Technology Campus und ein Besuch der Oracle Red Bull Racing-Fabrik. 2025 nahmen an der ersten Challenge mehr als 1.100 Menschen teil.

Den Abschluss der diesjährigen Challenge bildet das Future Skills Forum im Rahmen von MK-7, einem exklusiven Gipfeltreffen am 17. November 2026 auf dem Red Bull Technology Campus in Milton Keynes. Dort treffen die bestplatzierten Teilnehmer auf Führungskräfte aus Fertigung, Bildung und Technologie. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie die Fertigungsindustrie einen größeren Talentpool erreichen und klarere Wege in zunehmend digitale und attraktive Berufsfelder schaffen kann. Emanuel Viklund, President, Portable Metrology Division, Hexagon, sagt dazu: „Junge Menschen suchen nach sinnstiftender Arbeit, während die Fertigungsindustrie mehr Mitarbeiter benötigt, die sicher mit Daten und Technologie umgehen können. Die Future Skills Challenge bringt beides zusammen.“

Vom Renn-Cockpit in die moderne Fertigung

Auf der Veranstaltung wird Hexagon außerdem sein Pilotprogramm Introduction to Advanced Manufacturing vorstellen. Das Programm soll Menschen ohne bisherige Branchenerfahrung einen unkomplizierten Einstieg in die moderne Produktion ermöglichen. Die Teilnehmer erhalten Einblicke, wie digitale Technologien eingesetzt werden, um komplexe Komponenten für hochwertige Produkte vorzubereiten, zu programmieren, zu fertigen und zu integrieren. Anschließend bestehen Möglichkeiten, das Wissen in weiterführenden Einstiegsangeboten zu vertiefen.

Die Teilnahme an der Future Skills Challenge ist ab sofort möglich. Interessierte aus aller Welt können sich bis zum 21. Oktober 2026 unter folgendem Link anmelden:

Future Skills Challenge – Anmeldung

Beitragsbild: Simracing ist ein virtueller Motorsport, bei dem Fahrer in realitätsnahen Rennsimulationen gegeneinander antreten (Fotograf: Tom Platinum Morley).