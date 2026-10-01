Designikonen, Zukunftsthemen und Festivalfeeling: Die Eventhighlights der ORGATEC 2026

Designgeschichte trifft auf die Zukunft der Arbeits- und Objektwelten, Fachdialog auf Festivalatmosphäre: Die ORGATEC 2026 bietet neben einem internationalen Ausstellungsangebot ein vielseitiges Eventprogramm. Zu den Highlights zählen eine kuratierte Sonderausstellung zum Eames Pavilion System, der Innovationspreis Architektur+ Office, individuelle Themenrouten und Guided Tours sowie das Wherever Whenever – Work Culture Festival mit hochkarätig besetzten Talks. Für den musikalischen Höhepunkt sorgt Popsängerin Alice Merton bei der ORGATEC x WW-FESTIVAL PARTY. Vom 27. bis 30. Oktober 2026 macht die ORGATEC in Köln damit ihr Leitthema „From rooms to relationships: designing spaces in an ever-changing world“ auf vielfältige Weise erlebbar.



Sonderausstellung zum Eames Pavilion System

Zu den Highlights der ORGATEC gehört 2026 die kuratierte Sonderausstellung „ORGATEC 2026 presents the Eames Pavilion System by Kettal in collaboration with the Eames Office“. Auf rund 132 Quadratmetern sind in Halle 10.2, Stand N-048, zwei begehbare Ausführungen des Eames Pavilion Systems zu erleben. Ausgewählte Entwürfe, Zeichnungen, Filme und Fotografien aus dem Archiv des Eames Office geben darüber hinaus Einblicke in das architektonische Werk von Charles und Ray Eames und die Ursprünge des Systems. Die Verbindung von Designgeschichte und zeitgenössischer Anwendung schlägt eine Brücke zum Leitthema der ORGATEC 2026 und zeigt, wie aktuell die Ideen der Eames für flexible und anpassungsfähige Räume bis heute sind.



Innovationspreis Architektur+ Office 2026

Bereits zum 14. Mal wird der Innovationspreis Architektur+ Office der Architekturzeitschrift AIT in Kooperation mit AIT-Dialog und der Koelnmesse im Rahmen der ORGATEC verliehen. Ausgezeichnet werden Produkte, Konzepte und Lösungen, die aus architektonischer Perspektive durch Gestaltung, Funktionalität und Qualität überzeugen und Impulse für moderne Arbeits- und Objektwelten setzen. Am ersten Messetag kürt eine renommierte Fachjury die eingereichten Neuheiten. Die Preisverleihung findet im Anschluss am Stand des Innovationspreises in Halle 7.1, Stand A-021, statt. Während der gesamten Messelaufzeit sind alle Einreichungen in einer Sonderausstellung zu sehen. Eine Guided Tour am darauffolgenden Messetag eröffnet zudem die Gelegenheit, die ausgezeichneten Innovationen näher kennenzulernen.



Guided Tours

Orientierung und vertiefende Einblicke in die Themen der ORGATEC 2026 bietet ein vielfältiges Tourenprogramm externer Anbieter und Partner. Neben AIT laden auch das Deutsche Netzwerk Büro e. V., wow tomorrow, das Personalmagazin, Landmarken & pro m² sowie der Interior-Design-Experte Dick Spierenburg zu eigenen Rundgängen ein. Inhaltlich reicht das Spektrum von Aspekten des ORGATEC-Leitthemas „From rooms to relationships: designing spaces in an ever-changing world“ und der Frage, wie Räume Verbindung fördern und Wandel ermöglichen können, über Gesundheit und Wohlbefinden, Flächenoptimierung und New Work bis hin zu Design, Nachhaltigkeit und Zirkularität sowie KI und Technologie.



Die Touren führen zu ausgewählten Ausstellern, Produkten und Konzepten und bieten unterschiedliche Zugänge zu aktuellen Entwicklungen und Innovationen. Neben Angeboten für ein breites Fachpublikum gibt es auch Rundgänge, die sich gezielt an Fach- und Führungskräfte aus HR, Architektur, Planung und Workspace Development richten. Die Teilnahme ist kostenfrei. Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen.



Your Perfect Day @ ORGATEC

Unter dem Motto „Your Perfect Day @ ORGATEC“ unterstützt die ORGATEC 2026 Besucherinnen und Besucher dabei, ihren Messetag gezielt nach ihren persönlichen Interessen zu gestalten. Redaktionelle Empfehlungen und Themenrouten geben Orientierung und machen passende Angebote leichter auffindbar. Ob Produktpremieren und Live-Demonstrationen, Expert Talks oder Networking- und Hospitality-Formate – das vielfältige Programm eröffnet zahlreiche Möglichkeiten, individuelle Schwerpunkte zu setzen. So entstehen persönliche Messeerlebnisse, die Menschen, Ideen und Lösungen zusammenbringen und das Leitthema unmittelbar erlebbar machen.



Wherever Whenever – Work Culture Festival

Nach der erfolgreichen Premiere 2024 ist das „Wherever Whenever – Work Culture Festival“ auch 2026 wieder Teil der ORGATEC. Initiiert vom Industrieverband Büro und Arbeitswelt e. V. und seinen Mitgliedsunternehmen entsteht in Halle 6 ein Festivalformat mit drei thematischen Schwerpunkten: „Empowered Experience“ für Arbeitswelten, die Menschen stärken, „Connected Cultures“ für Zusammenarbeit und Unternehmenskulturen, die verbinden, sowie „Radical Impact“ für Nachhaltigkeit, Innovation und KI als Treiber des Wandels.



Mit Vorträgen, Panels, Workshops, erlebbaren Ausstellungen und weiteren interaktiven Formaten eröffnet das Wherever Whenever – Work Culture Festival neue Perspektiven auf die Zukunft des Büros, moderne Arbeitswelten und die Arbeitskultur von morgen. Zu den angekündigten Speakern zählen unter anderem der ehemalige Formel-1-Rennfahrer Ralf Schumacher, die Kommunikationswissenschaftlerin Prof. Dr. Miriam Meckel, die ehemalige Tennis-Weltranglistenerste Angelique Kerber, Primo Orpilla, Co-Founder von Studio O+A, einem multidisziplinären Designbüro aus San Francisco, Christian Dzieia, Senior Vice President Workplaces bei adidas sowie Dr. Guzmán de Yarza Blache, Global Design Strategy Lead bei JLL Design, einem führenden, international tätigen Innenarchitekturbüro.



ORGATEC x WW-FESTIVAL PARTY: Alice Merton live

Am Mittwoch, 28. Oktober 2026, geht das Programm direkt in die ORGATEC x WW-FESTIVAL PARTY über. Unter dem Motto „WORK OFF. PARTY ON.“ sind alle Besuchenden, Ausstellenden sowie Medien und Partner der ORGATEC 2026 eingeladen, den zweiten Messetag gemeinsam ab 18:00 Uhr in Halle 6 ausklingen zu lassen. Das musikalische Highlight des Abends bildet Sängerin und Songwriterin Alice Merton. Mit internationalen Hits wie „No Roots“ zählt Merton zu den erfolgreichsten deutschen Pop-Künstlerinnen der vergangenen Jahre. Das offizielle Programm endet um 22:00 Uhr. Der Eintritt ist für die Messeteilnehmenden kostenfrei. Speisen und Getränke können vor Ort erworben werden.



Die ORGATEC findet vom 27. bis 30. Oktober 2026 in Köln statt. Tickets sind online erhältlich unter: www.orgatec.de/die-messe/tickets/tickets-kaufen-und-ticket-codes-einloesen/.



Eine Übersicht über das gesamte Eventprogramm sowie die Möglichkeit zur Anmeldung für die Guided Tours finden Interessierte in der Veranstaltungssuche unter: www.orgatec.de/events/veranstaltungssuche/.

www.koelnmesse.de



