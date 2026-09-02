KYB setzt auf den COMPACT FSS Simulator von VI-grade für die Entwicklung von Fahrdynamik, Fahrkomfort und NVH

Neue Human-in-the-Loop-Simulationsplattform ermöglicht die gleichzeitige Bewertung von Fahrdynamik, Fahrkomfort und NVH und reduziert den Bedarf an späten physischen Prototypen

Der COMPACT FSS ermöglicht eine hochrealistische Wiedergabe von Fahrzeugbewegungen, Vibrationen und Geräuschen und kombiniert objektive Simulationsdaten mit subjektivem Fahrerfeedback. Dadurch können Entwicklungsentscheidungen bereits in frühen Projektphasen fundierter getroffen werden. Ausgestattet mit dem Echtzeitrechner AutoHawk von VI-grade und der Simulationssoftware VI-NVHSim deckt der COMPACT FSS den gesamten relevanten Frequenzbereich von 0,5 Hz bis 20 kHz ab. Dadurch können die Ingenieure von KYB bei der Entwicklung von Fahrkomfortlösungen der nächsten Generation beurteilen, wie sich Fahrwerks- und Lenkungstechnologien auf die Gesamtleistung des Fahrzeugs auswirken.

„Für die Entwicklung moderner Fahrwerks- und Lenksysteme ist es entscheidend, das Zusammenspiel von Fahrdynamik, Fahrkomfort und NVH-Eigenschaften umfassend zu verstehen. Der COMPACT FSS bietet uns eine Entwicklungsumgebung, in der wir diese verschiedenen Fahrzeugattribute gleichzeitig bewerten können, indem objektive Messdaten mit subjektivem Fahrerfeedback kombiniert werden. Diese Funktion unterstützt unsere laufenden Forschungs- und Entwicklungsbemühungen, den Mehrwert unserer Produkte weiter zu steigern“, erklärt Yoshiaki Kitamura, Advanced Technology R&D Center Engineering Division, KYB Corporation.

„Wir freuen uns sehr, dass sich die KYB Corporation, einer der weltweit führenden Anbieter von Fahrwerks- und Lenktechnologien, für den COMPACT FSS von VI-grade entschieden hat. Diese Implementierung zeigt eindrucksvoll, wie unsere Full-Spectrum-Simulationstechnologie die Produktentwicklung bei führenden Automobilzulieferern unterstützt und die Entwicklung innovativer Fahrwerkslösungen nachhaltig beschleunigt“, sagt Toru Yoshii, Japan Country Manager bei VI-grade.

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