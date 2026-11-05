Formnext 2026: Vielfältiges Rahmenprogramm bietet Wissenstransfer, Austausch und neue Impulse für die Additive Fertigung

Die Formnext 2026 (17. bis 20. November) präsentiert nicht nur die neuesten Lösungen entlang der gesamten Prozesskette des Additive Manufacturing, sondern bietet auch ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Fachvorträgen, Panels, Sonderschauen, Awards und zahlreichen Gelegenheiten zum Netzwerken.

Damit ergänzt die Weltleitmesse für Additive Manufacturing und moderne industrielle Produktion die Innovationskraft der Aussteller um zusätzlichen Wissenstransfer, praxisnahe Einblicke und vielfältige Möglichkeiten zum fachlichen Austausch. Zu den Highlights zählen unter anderem die Industry & Application Stage, die Technology Stage mit Ausstellerpräsentationen zu aktuellen Technologien und Innovationen entlang der AM-Prozesskette, der neue Formnext Defence Summit, die Formnext Awards sowie verschiedene Symposien und Sonderschauen.

Anwendungen, Industrialisierung und Zukunftstechnologien der Additiven Fertigung auf den Formnext Stages

Einen zentralen Bestandteil des Rahmenprogramms bilden die beiden Vortragsbühnen der Formnext. Während die Industry & Application Stage aktuelle Anwendungen, Markttrends und Zukunftsthemen der Additiven Fertigung beleuchtet, präsentieren auf der Technology Stage Aussteller ihre Neuheiten und Lösungen unter anderem aus den Bereichen Materialien, Software, AM-Produktion und Post-Processing und geben Einblicke in aktuelle Technologietrends und neue Ansätze für die industrielle Fertigung.

Die Industry & Application Stage zeigt anhand konkreter Praxisbeispiele und Strategien, wie Additive Manufacturing in relevanten Anwenderindustrien zur Entwicklung neuer Produkte, Prozesse und Geschäftsmodelle beiträgt. Das Programm vereint Themen aus Luft- und Raumfahrt, Architektur und Bauindustrie, Automotive und Mobilität, Energiewirtschaft, Elektrotechnik, Medizintechnik, Werkzeug- und Formenbau, Verteidigung sowie Konsumgüter- und Lifestyle-Anwendungen und verdeutlicht die wachsende Bedeutung additiver Technologien für die industrielle Wertschöpfung.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der weiteren Industrialisierung der Additiven Fertigung. Diskutiert werden aktuelle Markt- und Investitionstrends, erfolgreiche Geschäftsmodelle sowie die Herausforderungen und Chancen bei der Skalierung additiver Produktionsprozesse. Darüber hinaus greift die Bühne innovative Entwicklungen und Zukunftsperspektiven der modernen Fertigung auf. Vorträge und Panels beschäftigen sich unter anderem mit Künstlicher Intelligenz, Automatisierung und Digitalisierung entlang der additiven Prozesskette. KI-gestützte Design- und Fertigungsprozesse, Robotik, digitale Zwillinge, simulationsbasierte Fertigung und datengetriebene Qualitätskontrolle zeigen, wie digitale Technologien die industrielle Reife additiver Verfahren weiter vorantreiben. Themen wie 4D-Druck, Lieferkettensicherheit, Nachhaltigkeit sowie Nachwuchs und Fachkräfte runden das Vortragsprogramm ab.

Formnext Awards würdigen herausragende Innovationen

Die Formnext Awards zählen auch 2026 zu den Höhepunkten des Rahmenprogramms. Sie bieten innovativen Ideen, Technologien und Projekten aus der Welt der Additiven Fertigung eine internationale Bühne und zeichnen herausragende Leistungen in sechs Kategorien aus. Die feierliche Preisverleihung am 19. November findet im Rahmen der Formnext statt und rückt wegweisende Entwicklungen aus der gesamten Branche in den Mittelpunkt. Die Formnext Awards werden von Renishaw, der Fomas Group, FKM Sintertechnik sowie Sutosuto unterstützt.

Formnext Defence Summit feiert Premiere

Mit dem neuen Formnext Defence Summit erweitert die Formnext ihr Konferenzangebot um ein hochaktuelles Thema. Die Veranstaltung, die in Kooperation mit dem Additive Manufacturing Defence Network e.V. organisiert wird, widmet sich den Chancen und Herausforderungen der Additiven Fertigung für Sicherheits- und Verteidigungsanwendungen und beleuchtet insbesondere deren Beitrag zu resilienten Lieferketten, technologischer Souveränität und der Einsatzbereitschaft sicherheitsrelevanter Industrien. Der Summit bringt Vertreter aus Industrie, Forschung, Behörden und Verteidigungsorganisationen zusammen und schafft eine Plattform für den Austausch über relevante Entwicklungen und künftige Anforderungen.

Standards, Qualifizierung und Zertifizierung

Bereits einen Tag vor Messebeginn bietet der AM Innovation and Standards Summit (organisiert vom U.S. Commercial Service, ASTM International, ISO – International Organization for Standardization und America Makes) die Möglichkeit zum Austausch über zentrale Fragen der Standardisierung, Qualifizierung und Zertifizierung additiver Fertigungsprozesse. Die Veranstaltung bringt Vertreter aus Industrie, Behörden und Normungsorganisationen zusammen, um Herausforderungen und Lösungsansätze für die weitere Industrialisierung der Additiven Fertigung zu diskutieren. Fokus dieses Jahr liegt auf dem Bereich Verteidigung und Sicherheit.

Start-ups, Talente und Wissensvermittlung

Mit der Start-up Area und dem Pitchnext Event unterstützt die Formnext junge Unternehmen dabei, ihre Technologien, Geschäftsmodelle und Ideen einem internationalen Fachpublikum vorzustellen. Gleichzeitig bieten die Discover3DPrinting-Seminare einen kompakten und praxisnahen Einstieg in die Welt der Additiven Fertigung. Ergänzt wird das Angebot durch die Career Area, die mit Networking-Möglichkeiten, Jobbörse und Karriereangeboten gezielt Fachkräfte und Unternehmen zusammenbringt.

Sonderschauen und Themenschwerpunkte

Zu den weiteren Highlights zählen die Sonderschauen der Arbeitsgemeinschaft Additive Manufacturing im VDMA, BE-AM-Sonderschau und -Symposium rund um AM in der Baubranche, Guided Tours und eine neue Sonderschau zu aktuellen Entwicklungen im Post-Processing sowie Einblicke in das Partnerland Vereinigtes Königreich. Gemeinsam mit den Vortrags- und Networking-Formaten schaffen diese Angebote zusätzliche Möglichkeiten, aktuelle Trends kennenzulernen, konkrete Anwendungsbeispiele zu entdecken und neue Kontakte innerhalb der internationalen AM-Community zu knüpfen.

Mit dieser Kombination aus Wissensvermittlung, Inspiration, Vernetzung und praxisnahen Einblicken unterstreicht die Formnext 2026 einmal mehr ihre Rolle als zentrale internationale Plattform für die Additive Fertigung und die industrielle Produktion der Zukunft.

Weitere Informationen zum Rahmenprogramm: formnext.com/programm

Beitragsbild: Mesago Messe Frankfurt GmbH / Marc Jacquemin