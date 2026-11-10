Canon startet „EOS plus X“ Cashback-Aktion für Kameras und Objektive

Kamera und Objektiv kombinieren und bis zu 1.000 Euro Cashback auf das Objektiv sichern

Canon startet mit „EOS plus X“ eine neue Cashback-Aktion für ausgewählte Kameras und Objektive. Vom 9. November 2026 bis zum 31. Januar 2027 erhalten Kunden beim Kauf einer Kamera in Kombination mit einem Objektiv bis zu 1.000 Euro Cashback auf das Objektiv.

Mit „EOS plus X“ stellt Canon die Kombination aus Kamera und Objektiv in den Mittelpunkt. Ob Foto oder Video: Das passende Objektiv entscheidet mit darüber, wie sich Motive festhalten und kreative Ideen umsetzen lassen. Die Aktion bietet die Möglichkeit, das eigene Equipment gezielt zu ergänzen und das Potenzial des EOS-Systems für unterschiedliche Aufnahmesituationen zu nutzen.

Die Höhe des Cashbacks richtet sich nach den jeweiligen Aktionsprodukten.

Informationen zu den teilnehmenden Kameras und Objektiven, zur Einlösung des Cashbacks sowie zu den Teilnahmebedingungen sind auf der Aktionswebsite verfügbar: www.canon.de/offers/eosplusx/