Protolabs setzt auf Amazon Quick – KI und menschliche Expertise als Schlüssel für effizientere Fertigungsprozesse

Protolabs, ein weltweit führender Anbieter digitaler Fertigungsdienstleistungen, baut den Einsatz künstlicher Intelligenz innerhalb des Unternehmens weiter aus. Mit der Einführung von Amazon Quick, einem KI-Assistenten für den Arbeitsalltag, möchte der Fertigungsspezialist seine internen Abläufe effizienter gestalten und die Unterstützung seiner Kunden weiter verbessern. Im Mittelpunkt steht dabei die Kombination aus automatisierten Prozessen und menschlicher Expertise, um Mitarbeitende bei wiederkehrenden Aufgaben zu entlasten und zusätzliche Kapazitäten für anspruchsvolle technische Fragestellungen und individuelle Kundenberatung zu schaffen.

Amazon Quick führt Informationen aus unterschiedlichen Anwendungen, Systemen und Datenquellen zusammen und unterstützt Mitarbeitende mit kontextbezogenen Empfehlungen. Insbesondere im Kundenservice und Vertrieb soll der KI-Assistent dazu beitragen, Reaktionszeiten zu verkürzen und Abläufe bei der Angebots- und Auftragsbearbeitung zu vereinfachen. Die schrittweise Einführung der Technologie wird sich über das Jahr 2027 erstrecken und so langfristig dabei unterstützen noch besseren Service und schnellere Teileproduktion für die Kunden des Unternehmens sicherzustellen.

Künstliche Intelligenz als Unterstützung menschlicher Expertise schafft neue Position

Mit dem verstärkten Einsatz von KI verfolgt Protolabs das Ziel, seine Mitarbeitenden bei administrativen und wiederkehrenden Aufgaben zu unterstützen. Dadurch sollen sich die Expertinnen und Experten des Unternehmens noch stärker auf die Bereiche konzentrieren können, in denen menschliches Know-how und Erfahrung besonders gefragt sind. Hierzu gehören beispielsweise die Beratung bei komplexen Konstruktionsanforderungen, die Auswahl geeigneter Fertigungsverfahren und verfügbarer Materialien und die individuelle Betreuung anspruchsvoller Kundenprojekte.

„Unsere Zusammenarbeit mit Amazon unterstreicht unser Engagement für eine KI-gestützte Fertigung und ermöglicht es unseren Teams, effizienter zu arbeiten und sich noch stärker auf die Bedürfnisse unserer Kunden zu konzentrieren“, erklärt Marc Kermisch, Chief Technology and AI Officer bei Protolabs. „Durch die Einbindung von speziell für die KI-Implementierung eingesetzten Ingenieuren gehen wir über die reine Einführung einer neuen Technologie hinaus. Wir integrieren KI gezielt in unsere Arbeitsabläufe, um Prozesse zu verbessern, schneller und effizienter zu arbeiten und unseren Kunden einen noch besseren Service bieten zu können.“

Um die Einführung von Amazon Quick möglichst zielführend zu gestalten, hat Protolabs hierfür eigene Positionen für sogenannte Forward-Deployed AI Engineers geschaffen. Diese Expertinnen und Experten arbeiten eng mit den jeweiligen Teams zusammen, identifizieren geeignete Anwendungsbereiche und entwickeln auf die bestehenden Arbeitsprozesse abgestimmte KI-Lösungen. Auf diese Weise soll die Technologie dort zum Einsatz kommen, wo sie Mitarbeitende sinnvoll unterstützen und einen konkreten Mehrwert für Kunden und Unternehmen schaffen kann.

Auch Amazon sieht in der Zusammenarbeit großes Potenzial für die industrielle Fertigung. „Protolabs hat eine klare Vision davon, wie künstliche Intelligenz die Fertigung verbessern kann. Gemeinsam mit Amazon Quick setzt das Unternehmen diese Vision um: Reaktionszeiten für Kunden verkürzen, mögliche Produktionsprobleme früher erkennen und aus Millionen von CAD-Dateien wertvolle Erkenntnisse gewinnen“, erklärt Mike Choe, Director of Automotive and Manufacturing bei AWS. „Kooperationen wie diese verdeutlichen das Potenzial künstlicher Intelligenz in der Fertigung. Dabei geht es nicht nur um einzelne Verbesserungen, sondern um die Möglichkeit, die Art und Weise, wie Produkte hergestellt und geliefert werden, grundlegend weiterzuentwickeln.“

Neue Möglichkeiten für Qualitätssicherung und digitale Fertigung

Neben den geplanten Verbesserungen im Kundenservice und Vertrieb möchte Protolabs den Einsatz künstlicher Intelligenz künftig auch innerhalb seiner weltweiten Fertigungsstandorte und seines Netzwerks aus Fertigungspartnern weiter ausbauen. Ziel ist es, die Qualitätssicherung zu unterstützen, mögliche Schwierigkeiten im Produktionsprozess frühzeitig zu erkennen und die Transparenz innerhalb der Fertigungsabläufe zu erhöhen.

So sollen KI-gestützte Systeme beispielsweise dazu beitragen, Unstimmigkeiten bei Bestellungen frühzeitig zu identifizieren und die Klärung von Problemen bei gefertigten Bauteilen vereinfachen. Auch innerhalb des Protolabs Network sollen zusätzliche KI-Funktionen die Auftragsabwicklung beschleunigen, die Nachverfolgbarkeit von Bestellungen verbessern und vorhandene Daten für eine gezieltere Kundenbetreuung nutzbar machen.

Langfristig plant Protolabs historische Daten aus Machbarkeitsanalysen, Preisberechnungen und der Qualitätssicherung mithilfe künstlicher Intelligenz auszuwerten. Auf dieser Grundlage sollen künftig potenzielle Fertigungsrisiken frühzeitig vorhergesagt, technische Probleme schneller gelöst und Kalkulationsprozesse weiter optimiert werden.

Mit der Einführung von Amazon Quick unterstreicht Protolabs damit seine strategische Ausrichtung auf die digitale Fertigung der Zukunft. Entscheidend ist dabei nicht allein die Automatisierung einzelner Prozesse, sondern vor allem das Zusammenspiel aus moderner Technologie und der Erfahrung der eigenen Fachkräfte. Durch diese Verbindung sollen Konstrukteure, Ingenieure und Unternehmen bei der Entwicklung und Fertigung ihrer Produkte noch schneller und gezielter unterstützt werden.

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Beitragsbild: Protolabs