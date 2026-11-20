Die Dataflor Unternehmenstage gehen am 17. und 18. März 2027 in der VELTINS-Arena in die nächste Runde. Ein besonderes Highlight der Veranstaltung ist der Auftritt von Olaf Thon. Der Weltmeister von 1990 sowie ehemalige Profi des FC Schalke 04 und des FC Bayern München spricht darüber, warum Teamgeist, Zusammenhalt und gute Führung die Grundlage für langfristigen Erfolg sind.

Unter dem Motto „Wie machen sich Unternehmen fit für die nächste Liga?“ bringt Dataflor Verantwortliche aus dem Garten- und Landschaftsbau, dem Erd- und Tiefbau sowie der Landschaftsarchitektur zusammen. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Digitalisierung, Mitarbeitergewinnung, Unternehmensentwicklung und zukunftsfähige Betriebsführung.

Neben inspirierenden Vorträgen erwartet die Teilnehmenden ein hoher Praxisanteil. In zwei frei wählbaren Workshop-Runden erhalten sie Einblicke in erfolgreiche Best-Practice-Beispiele aus der Branche. Zur Auswahl stehen Themen wie Mitarbeitergewinnung, papierlose Prozesse, Unternehmensentwicklung, Nachwuchsbindung und Markenaufbau im GaLaBau.

„Erfolgreiche Unternehmen entstehen nicht allein durch gute Technik oder wirtschaftliche Kennzahlen. Entscheidend sind die Menschen dahinter. Deshalb bringen wir bei unseren Unternehmenstagen Branchenwissen, Praxiserfahrungen und neue Perspektiven zusammen, damit unsere Kunden konkrete Ideen für die Zukunft ihrer Betriebe mitnehmen können“, sagt Christoph Honig, Vorstand der DATAflor AG.

Zu den weiteren Referierenden zählen Laura Knappmann und Lena Yigen von der Knappmann Unternehmensgruppe. Sie zeigen, warum Digitalisierung bereits bei der Unternehmenskultur beginnt. Fabio Casalnuovo, Leiter Sport-Technologie beim FC Schalke 04, gibt Einblicke in die Welt des Profifußballs und zeigt, wie Daten genutzt werden, um Leistungen zu analysieren, Potenziale zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Auch Künstliche Intelligenz spielt eine zentrale Rolle: Philip Zimmermann, Senior AI Workforce Specialist bei Microsoft, beleuchtet in seinem Vortrag „Talent Management im Zeitalter von AI“, wie KI die Gewinnung, Entwicklung und Bindung von Talenten verändert und Unternehmen dabei unterstützt, ihre Mitarbeitenden gezielt zu fördern und fit für die Zukunft zu machen.

Ergänzt wird das Programm durch den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus der Branche, eine exklusive Stadionführung durch die VELTINS-Arena, eine gemeinsame Abendveranstaltung sowie eine Exkursion zum IGA-Gelände des Zukunftsgartens Gelsenkirchen.

Die Dataflor Unternehmenstage richten sich an Unternehmen aus dem Garten- und Landschaftsbau, dem Erd- und Tiefbau sowie der Landschaftsarchitektur. Die Teilnahmegebühr beträgt 349 Euro inklusive Abendveranstaltung.

Ein besonderer Dank gilt den zahlreichen Partnern der Dataflor Unternehmenstage 2027. Mit ihrer Unterstützung leisten sie einen wichtigen Beitrag zum Erfolg der Veranstaltung und schaffen gemeinsam mit Dataflor eine Plattform für Wissenstransfer, Inspiration und Austausch in der Branche.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.dataflor.de/ueber-uns/events/unternehmenstage