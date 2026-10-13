Wissensvermittlung in der Produktion: Smart Guide ALVA ersetzt langwierige Suche in Dokumentationen

Das Wissen in der Produktion wächst schneller, als es vermittelt werden kann. Zudem gehen durch den Fachkräftemangel und Generationenwechsel wertvolle Kenntnisse verloren. Fertigungsbetriebe stehen dadurch vor neuen Herausforderungen, die eine schnelle, unkomplizierte Lösung verlangen. Mit dem Smart Guide „ALVA“ bietet MPDV eine Lösung für Produktionsmitarbeitende und bringt erstmalig eine Lösung auf Basis generativer KI auf den Markt.

Smart Guide, Mentor und Übersetzer

Gerade dann, wenn in der Fertigung Fragen entstehen, sind die Mitarbeitenden, die sich am besten mit dem MES (Manufacturing Execution System), dem APS (Advanced Planning and Scheduling System) oder der MIP (Manufacturing Integration Platform) auskennen, meistens nicht da. Das kann Arbeitsabläufe verzögern, was im schlimmsten Fall zu Zeit- und Geldverlusten in der Produktion führen kann.

ALVA löst das Dilemma: Der Smart Guide, der auf generativer KI basiert, agiert wie ein digitaler Mentor und beantwortet Fragen mit dem Wissen aus den Dokumentationen und Wissensquellen von MPDV. Optional können auch frei verfügbare Quellen aus dem Internet hinzugezogen werden. Damit übernimmt er die Rolle einer spezialisierten Suchmaschine und eines Übersetzers, der technischen Features einen Kontext gibt und somit auch Fragen bei der Konfiguration beantworten kann.

Bislang kostete die Suche in Produkt-Handbüchern wertvolle Arbeitszeit und führte häufig zu unvollständigen Ergebnissen. Während herkömmliche Suchfunktionen vor allem wie ein erweiterter Index funktionieren, beantwortet ALVA Fragen mit detaillierten Antworten. Wie ein digitaler Ansprechpartner für MES, APS und MIP, der die Inhalte der Dokumentationen uneingeschränkt kennt, fasst sie ALVA in Sekundenschnelle zusammen und präsentiert sie in verständlicher Form. Somit wird auch komplexes Expertenwissen ohne zeitintensive Rechercheleistung umgehend verfügbar. Die Mitarbeitenden in der Produktion werden spürbar entlastet.

Schnell Informationen finden

Für die zuverlässige Informationsvermittlung greift ALVA ausschließlich auf interne und geprüfte Quellen zu. Das Wissen des Smart Guides basiert auf verifizierten Inhalten aus Produkt- und Lösungshandbüchern, Anleitungen, FAQ sowie auf bewährten Best Practices zu MES HYDRA X, APS FEDRA 2 und der MIP 2. So ist die klare, nachvollziehbare Informationsvermittlung, frei von unzuverlässigen Informationen aus dem Internet, jederzeit gesichert.

„Mit ALVA heben wir Wissensarbeit in der Produktion auf ein völlig neues Niveau. Produktionsleiter und ihre Teams erhalten genau die Information, die sie für ihre Arbeit brauchen – in Sekunden anstatt nach stundenlanger Suche. So sichern wir nicht nur wertvolles Know-how, sondern schaffen echte Effizienzgewinne in der Produktion“, erklärt Thorsten Strebel, Geschäftsführer Products & Service bei MPDV.

Die Vorteile auf einen Blick

Praktische Unterstützung: Der Smart Guide hilft unter anderem bei Fragen zur Systemeinrichtung, Konfiguration, Schichtmodellerstellung sowie der Maschinenanbindung.

Wissensvermittlung: Produktionsmitarbeitende können bei jeder Antwort Rückfragen stellen, um das Thema zu vertiefen.

Mehrsprachig: ALVA übersetzt die Informationen in Echtzeit und macht die Inhalte für jeden zugänglich.

Maximale Datensicherheit: Das System greift ausschließlich auf verifizierte Daten zu und wird in der Cloud gehostet.

Signifikante Zeitersparnis: Statt langwieriger Recherchen liefert ALVA umgehend dialogbasierte Antworten.

MPDV baut KI-Portfolio weiter aus

Die bisherigen verfügbaren KI-Produkte von MPDV – gebündelt in der AI Suite – konzentrieren sich auf die KI-basierte Analyse von Produktionsschritten. Mit dem Smart Guide ALVA für Wissensvermittlung auf dem Shopfloor geht der Mosbacher Spezialist für Fertigungs-IT konsequent den nächsten Schritt und setzt auf generative KI. Damit ermöglicht MPDV nicht nur eine zuverlässige Wissensarbeit in den Betrieben, sondern legt auch den Grundstein für weitere Produkte auf Basis generativer KI.

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Beitragsbild: Fragen in der Produktion beantwortet ALVA in Sekundenschnelle – eine mühsame Suche in Dokumentation entfällt, spart Zeit und steigert die Effizienz. (Bildquelle: MPDV)