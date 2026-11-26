Neue Features für Web-Anwendung und mobiles Arbeiten

In der aktuellen Version 8.0von RIB FM hat sich der Funktionsumfang des Gebäudemanagement-Systems in der Web-Anwendung laut Unternehmensangaben beträchtlich erweitert. Die neuen Funktionalitäten in Administration und Anwendung sollen Unternehmen die Arbeit mit dem browserbasierten System in vielen Belangen einfacher gestalten. Die Mehrheit der Neuerungen wurde, wie RIB IMS verlautet, auf Kundenwunsch umgesetzt.

So wurde die Tastaturbedienbarkeit der Web-Anwendung umfassend optimiert und ermöglicht fortan eine vollständige Steuerung über das Keyboard. Gleichzeitig sollen in der aktuellen Version von RIB FM sämtliche, datenbankbasierte App-Einstellungen über eine neue Dialogfunktion ganz einfach von den Unternehmen selbst konfiguriert werden können. Die überarbeitete Verwaltung der Web-Aktionen erlaubt darüber hinaus eine vereinfachte Suche und Filterung.

Doch nicht nur das Administratoren-Team, sondern auch die User selbst dürfen sich, wie das Unternehmen verrät, über eine Vielzahl von Neuerungen und ein komfortableres Arbeiten freuen. So wurden die Editierfunktionen für den Web-Viewer laut RIB IMS umfassend ausgebaut und erlauben das Platzieren von Texten, genauso wie das Zeichnen und Messen oder die Nutzung von Fangoptionen. Datenimporte werden jetzt noch einfacher: Mit dem neuen Importmanager können Objekte, Beziehungen und Stammdaten in nur wenigen Schritten importiert, zugeordnet und aktualisiert werden.

Hinzu kommen verschiedene neue Module, wie Arbeitsschutz und Sicherheit zur Beurteilung möglicher Gefährdungen und Dokumentation von Mitarbeitereinweisungen sowie die neue Umzugsplanung, die fortan auch komplett in der Web-Version ohne Medienbruch erfolgen kann. Zu den Highlights der Version 8.0 zählt das komplett überarbeitete Arbeitsplatzmanagement mit der neuen App Workplace, bei der sämtliche Funktionalitäten ab sofort auch mobil genutzt werden können. Das Instandhaltungsmanagement wurde um einen zusätzlichen Reiter für Bemerkungen ergänzt, um die Kommunikationen der involvierten Mitarbeitenden weiter zu optimieren. Last but not least gab es ein Makeover für das Energiemanagement mit erheblich ausgebauten Monitoring-Features. Sie ermöglichen die Abbildung von Energieflüssen, beispielweise durch Integration von Sankey-Diagrammen oder automatischen Überwachungsfunktionen.

Damit Informationen sich außerdem leichter suchen und finden lassen, werden beim Reporting jetzt alle E-Mails inklusive Dateianhängen abgelegt.

„Mit der Version 8.0 ist es uns gelungen, die Web-Version unserer CAFM-Software signifikant zu stärken. Wir konnten eine Vielzahl von Praxisanforderungen unserer Kunden, gerade im Bereich des Instandhaltungsmanagement im Web, direkt umsetzen. Vor allem auf das Arbeitsplatzmanagement und die neue App Workplace, die demnächst veröffentlich wird, sind wir stolz“, fasst Lars Hilsmann, Produktmanager und Prokurist bei der RIB IMS GmbH, zusammen.

Die neue Version RIB IMS 8.0 ist ab sofort erhältlich.

www.rib-ims.com

Beitragsbild:Das Energiemanagement wurde um neue Monitoring-Features erweitert. Sie ermöglichen die Abbildung von Energieflüssen, beispielweise durch Integration von Sankey-Diagrammen oder automatischen Überwachungsfunktionen. Screenshot: RIB IMS GmbH