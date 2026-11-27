Schneider Electric und Rittal haben für den DACH-Markt eine Technologiepartnerschaft in der Niederspannungs-Stromverteilung vereinbart. In einem ersten Schritt führen die Unternehmen das Niederspannungsportfolio von Schneider Electric mit den Plattformen Rittal RiLineX und Eplan zusammen. So entstehen integrierte Lösungen, die Kunden einen zusätzlichen Nutzen bieten. Gemeinsam wollen die Partner die elektrische, mechanische und digitale Integration ihrer Technologien vorantreiben, das Portfolio und die Daten von Schneider Electric mit der Rittal Systemplattform und den Engineering-Lösungen von Eplan verknüpfen und damit die Leistungsfähigkeit von Stromverteilungssystemen steigern. Der integrierte Ansatz ermöglicht es Kunden, Lösungen für die Stromverteilung effizienter zu planen, zu konfigurieren und zu installieren. Auf der SPS in Nürnberg zeigten Rittal und Schneider Electric bereits an beiden Messeständen Anwendungen, die Rittal Stromverteilung und Schaltschränke mit Komponenten von Schneider Electric verbinden.

Starke Allianz auf der SPS 2026: Schneider Electric und Rittal haben eine Technologiepartnerschaft für die Niederspannungs-Stromverteilung in der DACH-Region vereinbart. Erste gemeinsame Exponate waren bereits auf den Messeständen beider Unternehmen zu sehen.

Der Bedarf an leistungsfähigen Stromverteilungssystemen wächst: Elektrifizierung, Digitalisierung und zunehmend energieintensive Anwendungen erhöhen die Ansprüche an die Energieversorgung. Gleichzeitig fehlen Fachkräfte und Projekte müssen schneller abgeschlossen werden. Rittal und Schneider Electric bündeln deshalb ihre Stärken. Rittal bringt seinen Systemansatz und seine Expertise für industrielle Infrastruktur, Schaltschranksysteme, Stromverteilung und Software ein. Schneider Electric ergänzt ein umfassendes Niederspannungsportfolio, technisches Know-how in wachstumsstarken Segmenten, digitale Kompetenzen sowie ein starkes Netzwerk aus zertifizierten Partnern und Schaltanlagenbauern.

„Schneider Electric und Rittal bündeln ihre Kräfte und verbinden ihre sich ergänzenden Kompetenzen und Portfolios. So schaffen wir für unsere Kunden in der DACH-Region integrierte, zukunftsfähige Lösungen für die Stromverteilung in einer zunehmend elektrifizierten Welt“, sagt Mike Hugues, DACH Zone President bei Schneider Electric: „Die Partnerschaft bringt Stromverteilung und digitales Engineering enger zusammen. Sie verbindet eine größere Technologieauswahl mit durchgängigen Daten und Eplan Integration und ermöglicht so eine schnellere und effizientere Projektabwicklung.“

„Wenn zwei international führende Unternehmen ihre Kompetenzen zusammenbringen, ist das ein starkes Signal an den Markt“, sagt Dr. Christian Maryska, Leiter der Business Unit Energy & Power Solutions bei Rittal. „Das Portfolio und die umfassende Erfahrung von Schneider Electric erweitern das RiLineX Ökosystem, geben Anwendern mehr Auswahl und erleichtern die Umsetzung geprüfter, zukunftsfähiger Lösungen. Gemeinsam mit Schneider Electric wollen wir den nächsten Schritt gehen und Lösungen entwickeln, die zusätzlichen Nutzen schaffen. Die Partnerschaft ist ein weiterer wichtiger Schritt, RiLineX als breit etablierten Standard für die Stromverteilung zu verankern.“

Chancen in wachsenden Branchen

Aufeinander abgestimmte Portfolios und durchgängige digitale Daten helfen Kunden verschiedener Branchen, Engineering, Beschaffung und Montage zu beschleunigen. Vorgeplante Konzepte, koordinierte Komponenten und hochwertige Daten von Rittal und Schneider Electric schaffen eine verlässliche Grundlage, um anwendungsspezifische Lösungen für die Stromverteilung zu entwickeln und effizienter umzusetzen. Die anwendungsorientierte Expertise von Schneider Electric, das führende Niederspannungsportfolio und das etablierte System zur Partnerzertifizierung unterstützen dabei, den integrierten Ansatz in wiederholbare, kundenspezifische Lösungen zu überführen. OEMs und Schaltanlagenbauer erhalten bewährte Technologien und Engineering-Unterstützung und können zugleich zusätzliche Geschäftspotenziale erschließen.

Schneller vom Engineering bis zur Installation

Die RiLineX Plattform vereinfacht und beschleunigt Prozesse vom Engineering bis zur Installation. Ihr Design reduziert die Komplexität im Engineering und ermöglicht eine um bis zu 75 Prozent schnellere Installation. Zugleich bietet sie mehr Flexibilität bei der Konfiguration und Anpassung von Stromverteilungssystemen. Das wachsende Ökosystem aus Technologiepartnern erweitert das Angebot geprüfter und bewährter kompatibler Komponenten und gibt Kunden mehr Auswahl bei der Auslegung von Lösungen für unterschiedliche AC- und DC-Anwendungen.

Partner kombinieren die fortschrittlichen Niederspannungs-Energietechnologien von Schneider Electric, darunter ein breites Portfolio an Schutz- und Schaltgeräten bis 630 A, mit den digitalen Engineering-Möglichkeiten von Eplan und dem Rittal System. Damit eröffnen sie Kunden neue Möglichkeiten, mehr Flexibilität und einen schnelleren Weg vom Engineering und der Konfiguration über die Fertigung bis zur Installation.

Erste gemeinsame Anwendung auf der SPS

Auf der SPS zeigten Rittal und Schneider Electric bereits an beiden Messeständen Anwendungen, die Komponenten von Schneider Electric mit Rittal VX25 Schaltschranksystemen und der RiLineX Stromverteilung verbinden. Eine Anwendung verdeutlichte, wie sich Schutz- und Schaltgeräte von Schneider Electric bis 630 A über die Adaptertechnik in RiLineX integrieren lassen. Eine zweite Anwendung kombinierte den Leistungsschalter Schneider Electric Masterpact MTZ1 1600 A mit Rittal Ri4Power. Die Installation kann in einem nur 400 Millimeter breiten Rittal Schaltschranksystem ohne Derating betrieben werden. Das kompakte Design bietet Kunden mehr Schutz auf weniger Raum.

Die Vereinbarung schafft den Rahmen für eine langfristige Technologiepartnerschaft, die beide Unternehmen kontinuierlich weiterentwickeln wollen.

www.rittal.com