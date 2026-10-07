Bewerbungsphase für den HERMES AWARD ist eröffnet

Anlässlich der HANNOVER MESSE 2027 schreibt die Deutsche Messe AG erneut den HERMES AWARD und den HERMES STARTUP AWARD aus. Mit diesen Awards werden Produkte oder Lösungen mit hohem technologischen Innovationsgrad und aktueller Marktreife ausgezeichnet. Die Gewinner werden bei der Eröffnung der Weltleitmesse für die produzierende Industrie bekannt gegeben.



Der HERMES AWARD und der HERMES STARTUP AWARD zählen zu den international bedeutendsten Auszeichnungen für Industrieinnovationen. Die Bewerbung ist offen für alle Unternehmen und Institutionen, die als Aussteller für die HANNOVER MESSE 2027 angemeldet sind. Interessierte können sich ab sofort bis zum 05. Februar 2027 über den folgenden Link bewerben: www.hannovermesse.de/de/rahmenprogramm/awards/hermes-award.



Im Nachgang nominiert eine unabhängige Jury unter dem Vorsitz von Fraunhofer-Präsident Prof. Dr.-Ing. Holger Hanselka jeweils drei Innovationen für den HERMES AWARD und den HERMES STARTUP AWARD, aus denen die finalen Gewinner hervorgehen. Die Beurteilung erfolgt anhand des technologischen Innovationsgrads, des Nutzens für Industrie, Umwelt und Gesellschaft sowie der Wirtschaftlichkeit und Marktreife. Die feierliche Auszeichnung findet am 04. April 2027 im Rahmen der offiziellen Eröffnungsfeier der HANNOVER MESSE statt.



Gewinner im Jahr 2026

Schaeffler gewann den HERMES AWARD 2026 mit einer Plattform für hochintegrierte Aktuatoren, die in den Gelenken von humanoiden Robotern zum Einsatz kommen. Die Aktuator-Plattform integriert hocheffiziente Servo-Elektromotoren, Leistungselektronik sowie Encoder und lässt sich flexibel mit zweistufigen Planeten- oder Wellgetrieben kombinieren.



Der HERMES STARTUP AWARD 2026 ging an das junge Schweizer Unternehmen BTRY. Die Gründer überzeugten die Jury mit ihren ultradünnen, vollständig flexiblen Feststoffbatterien. Diese innovative Technologie ermöglicht schnelles Laden, eine hohe Temperaturbeständigkeit und maximale Sicherheit und übertrifft damit herkömmliche Lithium-Ionen-Zellen deutlich.

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Beitragsbild: Hermes Award 2026