Canon stärkt A4-Portfolio für produktives und sicheres Arbeiten

Canon erweitert sein imageFORCE-Portfolio um die kompakten A4-Multifunktionssysteme der neuen C1700-Serie. Sie richten sich an mittelgroße Büros und Fachabteilungen, die hohe A4-Druckqualität sowie schnelle und zuverlässige Druck- und Scanleistung in einem kompakten System benötigen.

Zu den Einsatzbereichen zählen insbesondere Finanz-, Rechts- und Personalabteilungen sowie Teams mit direktem Kundenkontakt. Sicherheits- und Digitalisierungsfunktionen, automatisierte Dokumentenprozesse und Cloud-Anbindung unterstützen effiziente Abläufe und moderne Arbeitsweisen.

Die C1700-Serie ist Teil der neuen Generation des imageFORCE-Portfolios, das auf unterschiedliche Anforderungen von Unternehmen verschiedener Größen zugeschnitten ist. Das Angebot reicht von A4- und A3-Multifunktionssystemen bis hin zu Systemen für den Light-Production-Bereich.

imageFORCE C1700: Sicherheit, Automatisierung und hohe Druckqualität



Sicherheit: Die Security Environment Estimation Technology von Canon nutzt mit maschinellem Lernen trainierte Algorithmen, um für die jeweilige Netzwerkumgebung geeignete Sicherheitseinstellungen zu empfehlen und anzuwenden. Damit lassen sich potenzielle Sicherheitslücken durch ungeeignete Konfigurationen reduzieren. Verschlüsselung, Multi-Faktor-Authentifizierung und eine automatische Firmware-Wiederherstellung ergänzen das Sicherheitskonzept und unterstützen einen zuverlässigen Geschäftsbetrieb.

Bedienung: Eine intuitive Benutzeroberfläche, ein vergrößertes 7-Zoll-Display sowie hohe Druck- und Scangeschwindigkeiten erleichtern die tägliche Nutzung. Die Systeme lassen sich schnell einrichten und verbinden. Vereinfachte Einstellungen und eine Aufwärmzeit von nur vier Sekunden verkürzen die Zeit bis zur Einsatzbereitschaft.

Intelligente Automatisierung: Automatisierte Dokumentenworkflows und Cloud-angebundene Produktivitätsfunktionen unterstützen Unternehmen dabei, wiederkehrende Arbeitsschritte effizienter abzuwickeln und digitale Prozesse durchgängiger zu gestalten.

Druckqualität: Eine neue Tonerformulierung sorgt für kräftigere Farben und eine klarere Wiedergabe. Damit unterstützt die Serie eine hochwertige Ausgabe auch bei hohen Druckvolumen oder kleinformatigen Dokumenten.

Zuverlässigkeit und Integration: Die C1700-Serie ist auf Robustheit und eine lange Nutzungsdauer ausgelegt. Eine geschweißte Rahmenkonstruktion trägt zu einer längeren Lebensdauer bei. Über uniFLOW Online, die Canon Software für Druck- und Scanmanagement, lässt sich die Serie zudem in bestehende Geräteflotten, Workflows und Lösungen von Drittanbietern integrieren.

Energie- und Materialeinsatz: Dank weiterentwickelter Energiespartechnologien liegt der typische Stromverbrauch (Typical Electricity Consumption, TEC) um 45 Prozent unter dem der Vorgängermodelle. Das kann zugleich die Energiekosten im Betrieb reduzieren. Mehr als 25 Prozent des eingesetzten Kunststoffs und fünf Prozent des Stahls stammen aus recyceltem Material.

„Seit seiner Einführung wurde das imageFORCE-Portfolio wiederholt von führenden Branchenanalysten anerkannt und mehrfach ausgezeichnet“, sagt Patrick Bischoff, Director Marketing & Strategy, Canon Deutschland. „Mit der neuen imageFORCE C1700-Serie entwickeln wir diesen Ansatz im A4-Segment gezielt weiter und verbinden auch hier Produktivität, Sicherheit und digitale Dokumentenprozesse in einem System, das Unternehmen dabei unterstützt, Arbeitsabläufe effizienter und verlässlicher zu gestalten.“

Die imageFORCE C1700-Serie ergänzt die C1333- und C611-Serien und erweitert damit das Canon Portfolio für den A4-Farbdruck.

Zeitgleich führt Canon mit dem i-SENSYS MF851Cdw ein neues A4-System für kleinere Büros ein. Es verbindet zuverlässigen Alltagsdruck mit höheren Druck- und Scangeschwindigkeiten sowie mehr Flexibilität bei der drahtlosen Anbindung. Das kompakte und leichte System lässt sich dank Funktionen zur Fehlerbehebung und auf maschinellem Lernen basierenden Empfehlungen für Sicherheitseinstellungen einfach verwalten und warten.

Während die imageFORCE 1700-Serie über den Canon Direktvertrieb sowie autorisierte Partner von Canon erhältlich ist, wird das Modell i-SENSYS MF851Cdw über die Distribution vertrieben.

www.canon.de