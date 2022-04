München, 11. April 2022 – Actify, der führende Anbieter von Visualisierungs- und Programm Management-Lösungen für die Automobilindustrie hat sich für die erfolgreiche diesjährige C3 Summit Konferenz zum Ziel gesetzt, die nächste Krise in der Automobilzulieferkette zu thematisieren.

Die Actify C3 (Communicate, Collaborate, Comprehend) Summit ist im Laufe der Jahre immer beliebter geworden, nicht zuletzt auch deswegen, weil sie wichtige Interessenvertreter der Automobilindustrie versammelt und eine Plattform für Kunden und Interessenten schafft, um sich auszutauschen und die neuesten Entwicklungen von Actify zu erfahren. Actify setzt in diesem Jahr den Fokus auf die Automobilbranche und deren Zulieferer. Wir wollen das Verständnis und den Dialog in der Branche über die neuen Herausforderungen bei der Einführung und Umsetzung von Programmen im Zusammenhang mit der Revolution der Elektrofahrzeuge (EV) fördern“, kommentierte Dave Opsahl (CEO, Actify, Inc.). Die zweitägige virtuelle Veranstaltung, die am 24. und 25. Mai 2022 stattfindet, steht unter dem Motto “The Rising Tide of Electric Vehicles” (Die steigende Flut von Elektrofahrzeugen) mit der Zielsetzung, die Anforderungen an OEMs und Zulieferer zu ermitteln, um erfolgreich auf der Welle der Elektrofahrzeuge mitreiten zu können.

Überblick über die globale Automobilindustrie

Die Automobilindustrie hat im Laufe der Jahre eine Reihe von Entwicklungen erlebt, wobei das Wachstum und die zunehmende Beliebtheit von Elektrofahrzeugen (EVs) in jüngster Zeit praktisch den Ausschlag gegeben haben. Nahezu alle Automobilhersteller sind bestrebt, ein Elektrofahrzeug als Pendant zu ihren herkömmlichen Modellen mit Verbrennungsmotor auf den Markt zu bringen, da sich die Welt auf umweltfreundlichere Energielösungen mit dem Ziel der Emissionsreduzierung zubewegt. Eine der größten Hürden, die sich aus der steigenden Nachfrage nach E-Fahrzeugen ergeben kann, sind die bestehenden Engpässe in der automobilen Lieferkette, die OEMs und Zulieferer vor große Probleme stellen. Die Komplexität des Programm-Managements in der Automobilindustrie, also des kollektiven Prozesses, der von den Zulieferern für die Entwicklung und den Start der Produktion von Bauteilen genutzt wird, wurde als der entscheidende Faktor identifiziert, mit dem sich die Akteure der Branche befassen sollten, um die Lieferkette zu optimieren. Aus diesem Grund möchte Actify mit der diesjährigen kostenlosen C3 Summit OEMs, Zulieferern und auch Verbrauchern helfen, ein potenzielles Desaster zu vermeiden, und mit der Veranstaltung eine Diskussions-Plattform bieten, um herauszufinden, wie der Anstieg neuer Elektrofahrzeugprogramme bewältigt werden kann.

Identifizierte Probleme mit dem Programm-Management in der Automobilindustrie

Das Programmmanagement in der Automobilindustrie ist ein entscheidender Teil der Lieferkette, der verschiedene Aufgaben umfasst, darunter die Einführung neuer Programme, Qualität, termingerechte Lieferung, Rentabilität und ständige Kommunikation mit OEM-Kunden und internen Abteilungen zur Verfolgung und Verwaltung jeder einzelnen Phase des Herstellungsprozesses. Die Kapazität der Lieferkette in der Automobilindustrie kann jedoch durch mangelnde Kapazität und Effizienz der Programmeinführungsteams eingeschränkt werden. Neue Anforderungen verschärfen das Problem und gefährden somit die von den OEM ́s geforderten, immer schnelleren Zeitrahmen für die EV-Produktion.

Die Komplexität der Branche und die Position der Manager sowie die persönlichen Grenzen der Umsetzbarkeit sind nur einige der Herausforderungen, mit denen Manager heute konfrontiert werden. Auch wenn Anforderungen bestehen bleiben, sollten Manager im Vorfeld Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass das Projekt nicht zu einer Katastrophe führt. Zu den verschiedenen Möglichkeiten, die Situation zu bewältigen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen gehören Kooperationspartnerschaften, technologiegestützte, vereinfachte Lösungen und Automatisierung sowie eine kluge Wahl der Partnerschaft.

Die Covid-19-Pandemie hat zweifelsohne die Schwachstellen in mehreren Branchen aufgedeckt, und der Automobilmarkt wurde dabei nicht ausgespart. Sie hat vor allem die Schwachstellen der globalen Versorgungskette aufgezeigt und verdeutlicht, dass die wichtigsten Akteure Maßnahmen ergreifen müssen, um eine größere Katastrophe zu vermeiden. Während einige aus der Krise lernen und ihre Teams und Ressourcen aufstocken, um die Produktivität zu steigern, scheinen andere noch in der Vergangenheit festzustecken. Actify C3 Summit Konferenz am 24./25. Mai 2022 zielt darauf ab, all die verschiedenen Möglichkeiten zum Tragen zu bringen, um sicherzustellen, dass Zulieferer, OEMs und andere Stakeholder in der Automobilindustrie beginnen, dem Programm-Management Priorität einzuräumen und sich so zu positionieren, dass sie die Herausforderungen einer sich weiterentwickelnden Branche meistern können, und dies insbesondere im neuen Zeitalter der Elektrifizierung.

Gut zu wissen:

In diesem Jahr wird es eine parallele deutsche Veranstaltung rund um Visualisierungslösungen für Unternehmen in der Fertigungs- und Automobilindustrie geben.

Weitere Informationen über Actify C3 Summit finden Sie unter www.actify.com/de/c3-summit-2022/

