„am4u“: Karrieremöglichkeiten, Businessnetzwerke und persönliche Kontakte rund um die Additive Fertigung

Die Plattform „am4u“ auf der formnext powered by tct verbindet Karrieremöglichkeiten, Netzwerke und persönliche Kontakte rund um die Additive Fertigung. Damit bietet „am4u“ vielfältige Möglichkeiten und ein umfassendes Informationsangebot sowohl für Unternehmen als auch Berufseinsteiger, Fach- und Führungskräfte, die sich für diese spannende Branche interessieren. Neben einer Karriereplattform mit Karrieretag am 16.11.2017 bietet die „am4u Area“ Halle (3.0, Stand H50 – 51) eine internationale Kooperationsbörse sowie das vom VDMA organisierte Forum „AM – Mehr-Wert für die Industrie“ am 14.11.2017.



Beste Chancen für Einsteiger und Führungskräfte

Die Karriereplattform richtet sich an Studenten, Hochschulabsolventen sowie an gestandene Fach- und Führungskräfte, die neue berufliche Möglichkeiten in den Additiven Industrien suchen. „Die Branche entwickelt sich rasant und eröffnet damit engagierten Mitarbeitern beste Chancen für einen Aufstieg und spannende Tätigkeiten“, so Anne-Kathrin Hötter, die beim formnext-Veranstalter Mesago Messe Frankfurt als Projektleiterin den Bereich „am4u“ verantwortet.

Neben einer Job Wall bietet der Karrieretag am Donnerstag, 16.11.2017 vielfältige Informations- und Networkingmöglichkeiten:

Auf der Karriere-Bühne werden Aussteller ab 12:00 Uhr Einstiegsmöglichkeiten und Perspektiven in ihrem Unternehmen präsentieren.

Universitäten, Institute und Bildungseinrichtungen stellen Studiengänge und Fortbildungsmöglichkeiten vor.

Recruiting-Experten der Firma proJob Personal- und Unternehmensberatung stehen für vertiefende Karriereberatung zur Verfügung. Darüber hinaus geben sie Tipps für die Erstellung von Bewerbungen und Lebensläufen.

Zwischen 9:00 und 18:00 Uhr besteht die Möglichkeit, kostenfrei professionelle Bewerbungsfotos erstellen zu lassen.

Businessmöglichkeiten in der Additiven Fertigung

Wie Unternehmen aus dem Maschinenbau die Additive Fertigung nutzen und in diese Technologie einsteigen können, erfahren Besucher am Dienstag, 14.11.2017 ab 15:15 Uhr auf dem Forum „AM – Mehr-Wert für die Industrie“, das vom VDMA organisiert wird. Das Vortragsprogramm umfasst fünf Beiträge von Industrievertretern, die ihre Erfahrungen mit additiv gefertigten Werkzeugen und Bauteilen teilen werden. So wird unter anderem Dr. Waldemar Sokolowski von der Oskar Frech GmbH & Co KG über optimierte Druckgussprozesse durch den Einsatz konturnaher Kühlung berichten. Die effiziente Temperierung erlaubt eine bessere Produktqualität, verkürzte Zykluszeiten und eine verlängerte Standzeit der Werkzeuge. Darüber hinaus wird neben SMS Group, Hirschvogel und EDAG auch Dr. Böhme von der Poligrat GmbH referieren und die Bedeutung definierte Oberflächen von AM-Bauteilen erläutern.

Um Geschäftsideen noch erfolgreicher umzusetzen, können Besucher und Aussteller der formnext an der Internationalen Kooperationsbörse teilnehmen, die am Mittwoch, 15.11.2017, von Enterprise Europe Network und Hessen Trade & Invest GmbH ausgerichtet wird. „Hier kann man nicht nur neue innovative Technologien entdecken, sondern sich über konkrete Ideen, Projekte und Innovationen austauschen und sein Netzwerk für internationale Geschäftsmöglichkeiten erweitern“, so Anne-Kathrin Hötter.

Zur kostenfreien Teilnahme an der Kooperationsbörse können sich Unternehmen und Forschungseinrichtungen unter www.b2match.eu/formnext2017 vorab registrieren und bereits einen Kooperationswunsch angeben.

