formnext 2017-Anmeldungen übertreffen vorzeitig erfolgreiches Vorjahresniveau

Die formnext powered by tct knüpft auch in ihrem dritten Messejahr an die beeindruckende Entwicklung der Vorjahre an: Bereits ein halbes Jahr vor dem Messestart der formnext 2017 hat die gebuchte Ausstellungsfläche mit über 20.000 Quadratmetern die Größe des Vorjahres übertroffen.



Auch bei der Zahl der gemeldeten Aussteller ist mit 290 schon fast das Niveau des Vorjahres (307) erreicht. „In einem spannenden und dynamischen Markt wächst die formnext weiter rasant und unterstreicht ihre Position als internationale Leitmesse für die Additive Fertigung und die nächste Generation intelligenter Produktionslösungen“, so Sascha F. Wenzler, Bereichsleiter formnext beim Messeveranstalter Mesago Messe Frankfurt GmbH. Bereits jetzt ist absehbar, dass die formnext bis zum Messebeginn am 14.11.2017 die schon erfolgreichen Vorjahreszahlen noch einmal deutlich übertreffen wird.

Hohe Internationalität und industrielle Breite der Neuaussteller

Auch 2017 wird die formnext wieder die Weltelite der Additiven Fertigung präsentieren: 3D Systems, Additive Industries, Arburg, BigRep, Concept Laser, Dassault, Envisiontec, EOS, Formlabs, FIT, HP, Keyence, Materialise, O.R. Laser, Prodways, Renishaw, Ricoh, Sisma, SLM, Stratasys, Trumpf, Voxeljet, XJet und neu Desktop Metal. Daneben zeigen zahlreiche hochinnovative junge AM-Unternehmen aus der ganzen Welt ihre spannenden Entwicklungen.

Die formnext zeigt aber auch in zahlreichen weiteren Industriebereichen internationale Spitzentechnologie. Mit weltweit führenden und innovativen Unternehmen wie BASF, Böhler Edelstahl, Heraeus, Höganäs, Sandvik und der Airbus-Tochter AP Works kann der bereits im Vorjahr schon starke Bereich Materialien weiter ausgebaut werden. Von den Branchenführern der Maschinenbauindustrie sind unter anderem Hermle, Matsuura und Sodick und die DMG-Tocher Sauer vertreten.

Den Bereich Messtechnologie und Postprocessing kann die formnext mit Faro, Joke, Nikon, Wenzel, Werth Messtechnik und weiteren ebenso ausbauen wie den Bereich Software u.a. mit Additive Works, Altair, Dassault Systemes, IKOffice und MachineWorks und Sigma Labs.

Neuaussteller aus 22 Ländern

Eine der Säulen für das erfolgreiche Wachstum der formnext 2017 ist auch die hohe Zahl an Neuausstellern. 100 Unternehmen aus 22 Ländern haben sich erstmals für die formnext als Aussteller angemeldet. Am stärksten vertreten sind dabei Unternehmen aus Deutschland, China, Österreich, Frankreich, den Niederlanden und den USA.

Beeindruckend ist dabei nicht nur die hohe Internationalität, sondern auch die industrielle Bandbreite der Neuaussteller: Neben führenden innovativen Unternehmen aus dem Bereich der Additiven Fertigung wie Canon, Desktop Metal, Ecoparts, und der Phönix Contact-Tochter Protiq haben auch innovative renommierte Konzerne wie BASF, Böhler Edelstahl, Linde und Wacker Chemie ihr Bekenntnis zur formnext gegeben.

Konferenzprogramm nochmals erweitert

Die formnext Konferenz powered by tct bietet mit zahlreichen führenden Köpfen der Branche an allen Messetagen einen echten Mehrwert. Erstmals mit zwei parallel laufenden Vortragsreihen thematisiert sie neueste Entwicklungen der Additiven Fertigung. Dabei werden aktuelle Anwendungen unter anderem in den Industriebereichen Aerospace, Healthcare, Automobil- und Schwerindustrie, sowie Werkzeug- und Formenbau und anderen vorgestellt.

Vielversprechende Start-ups werden im Rahmen der Start-up Challenge prämiert und sind auf der gleichnamigen Fläche auf der formnext vertreten.

Um dem Wachstum gerecht zu werden, wird die formnext 2017 erstmals zwei Hallenebenen in der Halle 3 der Messe Frankfurt belegen. Für einen ausgewogen hohen Besucherstrom sorgt unter anderem die Positionierung attraktiver Unternehmen an strategischen Stellen in beiden Hallenebenen. Mit der Erdgeschoss-Ebene 3.0 wird zusätzlich die Möglichkeit geschaffen, deutlich schwerere Maschinen zu präsentieren.

