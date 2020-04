HP stellt neue ProBooks für kleine und mittelständische Unternehmen vor

HP bringt mit dem HP ProBook 445 G7 und dem HP ProBook 455 G7 gleich zwei neue Laptops für schnell wachsende Unternehmen und mobile Mitarbeiter auf den Markt. Die Endgeräte sind die ersten kommerziellen Laptops, die mit den Prozessoren der AMD Ryzen 4000-Serie ausgestattet sind, die speziell für mobiles Arbeiten konzipiert wurden. Darüber hinaus verfügen sie über das Windows 10-Betriebssystem sowie über modernste Security-Funktionen.

Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) und mobile Mitarbeiter benötigen ein Arbeitsgerät mit allen notwendigen Funktionen für ihren beruflichen Alltag – darunter eine hohe und zuverlässige Leistung, eine lange Akkulaufzeit, Security-Features auf Konzern-Niveau und schnelle Konnektivität. 77 Prozent der HR- und Business Manager in KMU nennen veraltete Systeme und Technologien als größte Herausforderungen bei der Verwaltung der Mitarbeiter.

HP ProBook 445 G7

Die neuen ProBooks bieten unter anderem:

• Performance und Produktivität. Beide Laptops sind mit den reaktionsschnellen mobilen Prozessoren der AMD Ryzen 4000 Serie ausgestattet und mit vier, sechs oder acht Kernen zu haben. Der Akku hält einen kompletten Arbeitstag durch und lädt dank HP Fast Charge den Akku innerhalb von 30 Minuten mit bis zu 50 Prozent wieder auf.



• Mehrschichtiger Security-Schutz. Die ProBooks verfügen über integrierte Security- und Datenschutz-Funktionen, darunter auch HP Sure Start, HP Sure Sense, HP Privacy Camera und optional HP Sure View Gen 3. Das sich selbst reparierende BIOS Sure Start for AMD erholt sich automatisch von Firmware-Angriffen – und dies, ohne dass die IT oder der Anwender manuell eingreifen muss. HP Sure Sensei setzt auf Deep Learning und künstliche Intelligenz (KI), um mögliche Angriffe bereits vorab zu identifizieren und zu adressieren. Die integrierte HP Privacy Camera verfügt zudem über einen Verschluss, der bei Bedarf über die Linse geschoben werden kann und Anwender damit vor böswilliger Überwachung schützt. Das optionale HP Sure View Gen3 verhindert darüber hinaus ungebetene Blicke durch Dritte auf den Bildschirm.



• Speziell für KMU und produktive, moderne Arbeitsstile. Die ultraschlanken Geräte können Dank 180 Grad-Scharnier auch flach hingelegt werden und bieten damit flexible Arbeitsmöglichkeiten. Die ProBooks absolvierten erfolgreich 19 MIL-STG 810G Tests und kommen mit einem robusten, stylishen Aluminiumgehäuse sowie einem fast randlosen Display und einem 3D-geformten Aluminium Tastatur-Deck in den Laden. Mithilfe des platzsparenden HP USB-C Dock G5 lassen sich die Laptops schnell und unkompliziert in Desktop-PCs verwandeln. Für bessere Konnektivität im Wi-Fi-Netz sorgt HP Extended Range Wireless LANix – die Technologie ermöglicht einen größeren Abstand zum genutzten Internet-Funknetz sowie einen schnelleren Datendurchlauf. Beide Geräte können zudem optional mit Wi-Fi 6 für eine schnelle und zuverlässige Verbindung, auch in schwierigen WLAN-Umgebungen, aufgerüstet werden.

