Canon erweitert sein preisgekröntes A4-Farb-MFP-Portfolio und unterstützt dabei die Anforderungen einer hybriden Arbeitswelt

Canon kündigt die imageRUNNER C1530-Serie an, die für die Zusammenarbeit und die Unterstützung der digitalen Transformation entwickelt wurde. Die zwei A4-Farb-Multifunktionsgeräte imageRUNNER C1533iF und C1538iF mit Druckgeschwindigkeiten von 33 bzw. 38 A4-Seiten pro Minute (in Farbe oder SW) und Scangeschwindigkeiten bis zu 150 Bildern pro Minute verfügen über eine Vielzahl von Schnittstellen für die digitale Zusammenarbeit und können nahtlos in verschiedene Arbeitsumgebungen integriert werden, von kleinen bis mittelgroßen Büros inkl. Co-Working Spaces oder als Ergänzung zu einer Flotte von A3-Bürogeräten.

KeyPoint Intelligence prognostiziert, dass im Jahr 2021 der neue Arbeitsstil ein Mix aus Heim- und Büroarbeitsplätzen sein wird. Diese hybride Umgebung, einschließlich Co-Working- und flexibel genutzter Büro-Arbeitsplätze, wird die Nachfrage nach A4-Systemen ankurbeln, für die die imageRUNNER C1530 Serie bestens geeignet ist. Dank einer Kombination aus intelligenten Digitalisierungsfunktionen, intuitiver Funktionalität und einfach zu integrierender Schnittstellenoptionen in die Cloud ermöglichen sie Teams eine effiziente und sichere Zusammenarbeit, unabhängig davon, wo sich die Teammitglieder befinden.

Zusammenarbeit von überall aus

Die imageRUNNER C1530 Serie bietet optionale Cloud-Konnektivität, die durch die Cloud-basierte Lösung von Canon, uniFLOW Online, ermöglicht wird. Die Lösung ermöglicht die Verbindung der Geräte mit Cloud-Speicherzielen wie Dropbox und OneDrive, so dass Benutzer digitalisierte Dokumente einfach speichern und mit Kollegen teilen können.

Darüber hinaus bietet uniFLOW Online eine einzige Plattform, um alle Arbeitsorte miteinander zu verbinden, einschließlich der Funktion „My Print Anywhere”, die es dem Benutzer ermöglicht, von jedem mit dem Cloud-Service verbundenen Gerät aus sicher auf Druckaufträge zuzugreifen und diese freizugeben ‒ perfekt für Mitarbeiter, die ihre Zeit zwischen verschiedenen Arbeitsumgebungen verbringen.

Steigerung der Produktivität am Arbeitsplatz

Um sicherzustellen, dass Produktivität im Büro maximiert wird, bietet die imageRUNNER C1530-Serie die Möglichkeit, Dokumentenprozesse zu personalisieren, was die Zeit am Gerät reduziert und Teams hilft, ihre Arbeit schneller zu erledigen. Die Geräte können Papierdokumente mit schnellem, doppelseitigem Scannen in einem Durchgang schnell digitalisieren, während intelligente Scanfunktionen – unterstützt durch optische Zeichenerkennung (OCR) – den Bedarf an manueller Dateneingabe durch automatisches Auslesen von Informationen aus Papierdokumenten verringern. uniFLOW Online Funktionen wie Filing Assist, das vorkonfigurierte Workflows zum Scannen von gleichartigen Dokumenten (z.B. Rechnungen) verwendet, ermöglichen es dem Benutzer, diese Informationen direkt in Workflow-Software einzugeben. Die intuitive Benutzeroberfläche spart den Anwendern außerdem Zeit, da sie die benötigten Funktionen leicht finden können. Die Zeitleistenfunktionalität bedeutet, dass Benutzer frühere Einstellungen auf Knopfdruck erneut aufrufen können, anstatt sie für sich häufig wiederholende Aufträge erneut eingeben zu müssen.

Einfachere Verwaltung für hybrides Arbeiten

Die imageRUNNER C1530-Serie unterstützt auch eine einfachere IT-Verwaltung für hybrides Arbeiten, mit nativer Kompatibilität zu Microsoft Universal Print und uniFLOW Online. Microsoft Universal Print vereinfacht die Einrichtung von Drucksystemen, indem die Druckinfrastruktur in die Cloud verlagert wird, wodurch die Notwendigkeit der Treiberinstallation und -verwaltung vor Ort entfällt. In Ergänzung dazu bietet uniFLOW Online ein einfaches, zentralisiertes, cloudbasiertes Druckmanagement einer Geräteflotte, unabhängig von deren Standort, einschließlich Kostenkontrolle, intelligentem Auditing, Budgetierung und Reporting. uniFLOW Online erweitert die Funktionalität von Microsoft Universal Print in Bezug auf Sicherheit, Authentifizierung und Accounting. Zusätzliche automatische Remote-Management-Funktionen helfen IT-Teams, Remote-Geräte z.B. in Außenstellen effektiver zu verwalten, etwa durch proaktive Fehlermeldung, Benachrichtigung der IT-Manager über den Status von Verbrauchsmaterialien und Bestellung von Ersatzgeräten.

Sicherheit

Selbstverständlich verfügen die neuen Modelle der iR C1500-Serie auch über wegweisende Sicherheitsfunktionen für diese Leistungsklasse. McAfee-Software sorgt dafür, dass im laufenden Betrieb Bedrohungen und Datenverluste durch nicht autorisierte Anwendungen zuverlässig blockiert werden. TLS 1.3-Unterstützung stellt die Einhaltung von Compliance-Regeln und Datenschutzbestimmungen durch verbesserte Sicherheitsprotokolle und eine starke Datenverschlüsselung sicher. Die SIEM-Unterstützung (Security Information and Event Management) ermöglicht das Erkennen und Reagieren auf Sicherheitsbedrohungen in Echtzeit. Die Möglichkeit, das System auch in zwei kabel-basierten Netzwerkkreisen einzusetzen, verhindert den unbefugten Zugriff auf gesicherte oder persönliche Netzwerke und bietet hohe Einsatzflexibilität. Sicheres Drucken und PDF-Verschlüsselungsfunktionen schützen Dokumente und Daten.

Eine nachhaltige Zukunft

Die imageRUNNER-Serie von Canon ist auf Nachhaltigkeit ausgelegt, erfüllt Umweltstandards und unterstützt eine nachhaltigere Zukunft. Die iR C1530-Serie hilft Kunden, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, zum Beispiel durch reduzierten Papier- und Tonerverbrauch.

KURZÜBERBLICK:

imageRUNNER C1538iF

• Drucken, Kopieren, Scannen, Versenden und Faxfunktion

• 17,8 cm LCD Farbtouchscreen

• Druckgeschwindigkeit: 38 Seiten pro Minute (DIN A4)

• Druckauflösung: bis 1.200 x 1.200 dpi

• Scangeschwindigkeit (SW/Farbe): bis zu 150/145 Bilder pro Minute durch beidseitiges Scannen in einem Durchgang

• Mobil- und Cloud-Druck: AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniflow Online Express und optional uniFLOW Online

• Zweifach Netzwerkanbindung, WLAN, USB und QR-Code-Verbindungsfunktion

• Maximale Papierkapazität: 2.300 Blatt

imageRUNNER C1533iF

• Drucken, Kopieren, Scannen, Versenden und Faxfunktion

• 17,8 cm LCD Farbtouchscreen

• Druckgeschwindigkeit: 33 Seiten pro Minute (DIN A4)

• Druckauflösung: bis 1.200 x 1.200 dpi

• Scangeschwindigkeit (SW/Farbe): bis zu 150/145 Bilder pro Minute durch beidseitiges Scannen in einem Durchgang

• Mobil- und Cloud-Druck: AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniflow Online Express und optional uniFLOW Online

• Zweifach Netzwerkanbindung, WLAN, USB und QR-Code-Verbindungsfunktion

• Maximale Papierkapazität: 2.300 Blatt

Als voraussichtliche Verfügbarkeit gibt Canon Ende April 2021 an.

