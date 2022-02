CINTEG Design Solutions schließt sich der NTI-Gruppe in Deutschland an

Die NTI-Gruppe (“NTI”), europäische Anbieterin von Software und Dienstleistungen für die Bau-, Design- und Fertigungsindustrie, baut ihre Präsenz in Deutschland mit dem Beitritt des Autodesk Gold Partners CINTEG Design Solutions GmbH (“CDS”) weiter aus. CDS war bisher ein Teil der CINTEG AG, wird aber ab dem 21.02.2022 mit 14 Mitarbeitern zur NTI-Gruppe in Deutschland gehören.

Damit unterstützt NTI in Deutschland Kunden mit einem Team von über 120 Experten an insgesamt 14 Standorten, verteilt auf 6 Bundesländer. Die 3 neuen Büros befinden sich in Göppingen (Baden Württemberg), Oberhausen (Nordrhein Westfalen) und Bad Alexandersbad (Bayern).



Die deutsche NTI Group auf Expansionskurs

Steen Alexander, CEO der NTI Group, sagt: “Mit dem Beitritt von CDS haben wir nun fünf starke Partner in Deutschland. Unsere Präsenz in Deutschland hat sich in den letzten Jahren deutlich erhöht, sowohl durch Akquisitionen als auch durch die Eröffnung unseres neuesten deutschen Büros in Burgau (Bayern) in diesem Jahr. Der deutsche Markt ist wichtig für NTI und es ist uns ebenso wichtig, dass unsere Kunden vor Ort in den verschiedenen Branchen unterstützt werden. Die Einbeziehung von CDS mit mehr als 30 Jahren Geschäftserfahrung ist ein weiterer wichtiger Schritt in diese Richtung. Bei der Auswahl unserer Partner in Deutschland ist es für uns essenziell, dass wir uns mit Partnern zusammenschließen, die unsere Visionen teilen und die Kompetenzen in unserer Gruppe ergänzen. Unser Ziel ist es, unseren Kunden ein solider Partner zu sein, indem wir sie sowohl mit Software als auch mit Beratung und Schulung unterstützen. Ein herzliches Willkommen an unsere neuen Kunden und Kollegen. Wir freuen uns darauf, sie mit unserem starken deutschen Team zu unterstützen.”



Ein starkes deutsches Team

“Wir freuen uns, Teil der NTI-Gruppe in Deutschland zu werden und Teil des großen, starken Teams zu sein. Die Bedürfnisse unserer Kunden entwickeln sich rasant und die Zugehörigkeit zu einem starken internationalen Team gibt uns die Möglichkeit, unsere bestehenden und potenziellen neuen Kunden noch besser zu unterstützen”, sagt Roland Sieber (Geschäftsführer, CDS) und Benno Meyer (Geschäftsführer, CDS) ergänzt: “Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit unseren neuen Kollegen und darauf, unseren Kunden neue Möglichkeiten wie BIM, Bauwesen/Architektur und weitere Dienstleistungen anzubieten. Bei den digitalen Fortschritten, die z.B. in der digitalen

Produktentwicklung gemacht werden, ist es gut, auf ein großes Team von Experten zurückgreifen zu können.”

Foto von links nach rechts: Benno Meyer (Managing Director, CDS), Roland Sieber (Managing Director, CDS), Heinz Roos (Chairman of the Board, CINTEG), Steen Alexander (CEO NTI Group)



Die deutsche Expansion von NTI

Jesper Kalko, Eigentümer der NTI Group, sagt: “Es macht mich stolz zu sehen, wie die NTI Group in Deutschland weiter expandiert und dass wir neue Kollegen willkommen heißen. Für uns ist es wichtig, ein aktiver Kooperationspartner zu sein, der neue Arbeitsweisen in einer zunehmend digitalen Welt inspirieren kann – und dabei auf einen großen Pool von Experten zurückgreifen kann, ohne auf lokales Wissen und Einblicke verzichten zu müssen. Wir freuen uns darauf, die Reise mit all unseren Kunden und Kollegen fortzusetzen.”



www.nti.biz/de