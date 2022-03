Mehr Produktivität und Kreativität im Arbeitsalltag: Die neue Samsung Galaxy S22 und Tab S8 Serie

Die neuen Enterprise Editionen der Samsung Galaxy Flagship-Modelle bringen zusätzlichen Schub in Sachen Produktivität, Bildschirmqualität, Performance und Sicherheit für das mobile Arbeiten. Dafür sorgt der S Pen, der beim Samsung Galaxy S22 Ultra bereits im Gerät steckt, die Integration von Microsoft- und Google-Funktionalitäten, die smarten Displays mit sagenhafter Kontraststärke sowie die hohen Sicherheits-Standards. Hinzu kommen Performance und Power: Erstmalig wurde ein 4 nm Prozessor in den Galaxy Smartphones verbaut, der auch in der Tab S8-Serie zum Einsatz kommt. Die Akku-Leistung der Geräte reicht zudem über einen normalen Arbeitstag hinaus. Samsung garantiert außerdem bis zu vier Generationen Android OS-Upgrades und fünf Jahre lang Sicherheitsupdates sowie ein Jahr Knox Suite für eine umfassende Geräteverwaltung.



Mit dem Galaxy S22 Ultra und dem S Pen gehen Produktivität und Kreativität Hand in Hand.

Die Enterprise Edition unserer neuen Galaxy S22 und Tab S8 Modellvarianten setzt neue Standards für mobiles Arbeiten“, so Tuncay Sandikci, Director MX B2B, Samsung Electronics GmbH. „Die Arbeit mit dem S Pen, der im Galaxy S22 Ultra bereits integriert ist, ermöglicht mehr Produktivität und Kreativität. Alle Geräte bieten darüber hinaus hohe Performance, Power und exzellente Bildschirmqualität sowie Hardware-basierte Sicherheits- und Datenschutz-Features. Zudem garantieren wir bis zu vier Generationen Android OS-Upgrades sowie Sicherheits-Updates über einen Zeitraum von fünf Jahren.“



Wo auch immer gearbeitet wird, das Büro ist dabei

Stichwort Produktivität: Dank einer um bis zu 70 Prozent verringerten Latenzzeit2 können Nutzer auf den Displays des S22 Ultra sowie den Tab S8+ und Ultra-Modellen nahezu natürlich schreiben und skizzieren, Dokumente bearbeiten, Notizen machen und sie mit dem Team teilen. Hinzu kommen die integrierten Produktivitäts-Tools von Microsoft und Google. Damit ist es unter anderem möglich, von überall her auf Accounts und Files zuzugreifen, die auf OneDrive oder Google Drive abgelegt sind. Auch das Teilen von Dateien ist mithilfe von Quick Share3 einfach und sicher möglich.



Wichtig beim Arbeiten sind ebenfalls die Bildqualität und Kontraststärke der Displays. Auch hier setzt Samsung neue Maßstäbe: Die adaptiven, hochauflösenden Dynamic AMOLED Displays der Galaxy Flagship Modelle liefern eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz und sind mit einer Spitzenhelligkeit von 1.750 Nit4 heller als die Vorgängermodelle. Die Bildschirme passen sich außerdem den unterschiedlichen Lichtverhältnissen im Laufe des Tages intelligent an, damit auch bei Sonnenlicht gearbeitet werden kann und Inhalte deutlich erkennbar bleiben.



Galaxy S22 Ultra: der S Pen macht den Unterschied

Geradezu prädestiniert für den Business Einsatz ist das Galaxy S22 Ultra: Der integrierte S Pen in Kombination mit den Microsoft- und Google-Produktivitätstools, dem hoch performanten Akku (5.000 mAh) sowie der 45 W Schnellladefunktion5 machen aus dem Smartphone einen unverzichtbaren Begleiter für den Arbeitsalltag. Professionell werden auch die Aufnahmen: Der Bildsensor des S22 Ultra fängt das Licht mit bis zu 2,4µm großen Pixeln ein – für bessere Ausleuchtung und Detailgenauigkeit. Produktivität und Kreativität gehen damit Hand in Hand.



Galaxy Tablets: Ein neuer Maßstab für Videotelefonie

Video-Konferenzen oder die Aufnahme von Video-Clips gehören mittlerweile zum Arbeitsalltag: Die Galaxy Tab S8 Geräte bieten hier mit ihren zwei leistungsstarken 12 MP-Frontkameras, drei Mikrofonen und intelligenter Auto-Framing-Technologie6 ein durchdachtes Setup für Videotelefonie. Unter anderem zoomt das Tablet während einer Konferenz auf den jeweiligen Sprecher, wobei der Nutzer den Bildschirm mit anderen teilen und trotzdem im Bild bleiben kann. Die drei Präzisionsmikrofone unterdrücken Hintergrundgeräusche, die Quad-Lautsprecher mit Dolby Atmos® sorgen für klaren Klang. Die 8k-Resolution der Darstellung zeigt jedes Detail, praktisch etwa bei der Übertragung eines Messe-Rundgangs.



Performance und Power

Für die nötige Geschwindigkeit sorgt der schnelle 4 nm-Chip, der sowohl in den Galaxy Tab S8 Geräten wie erstmals auch in den Galaxy S22 Smartphones verbaut ist. In Kombination mit dem bis zu doppelt so schnellen Wi-Fi 6E (im Vergleich zu Wi-Fi 6)7 kann dies die Performance beim Arbeiten8 maßgeblich unterstützen. Der neue Wi-Fi-Standard nutzt die 6 Gigahertz-Frequenz für WLAN-Übertragungen, besticht durch geringe Latenzzeiten und kann auf allen WLAN-Frequenzen für Entlastung sorgen9.



Die Power dazu liefern die intelligenten, performanten Akkus mit bis zu 11.200 mAh beim Tab S8 Ultra10. Sowohl das Galaxy S22+ und Ultra wie auch die Tab S8 Modelle unterstützen außerdem eine superschnelle 45W Schnellladefunktion11.



Hinzu kommen in allen Gerätevarianten hohe Speicherkapazitäten. Das Samsung S22 Ultra kommt mit einer Speicherkapazität von bis zu einem Terabyte. Das Tab S8 Ultra wiederum wird mit bis zu 16 GB Arbeitsspeicher und 512 GB Speicherplatz geliefert.



Hohe Performance steckt auch im Gehäuse: So besteht der Rahmen aller neuen Modelle aus dem besonders stabilem und widerstandsfähigem Armor Aluminium12 sowie Gorilla® Glass Victus®+ auf Front- und Rückseite. Diese Ausstattung sorgt nicht nur für ein geringes Gewicht der Geräte, sondern sie sind auch kratzfester und weniger anfällig für Verbiegungen.



Nahtlose Konnektivität bis zum Desktop-Modus

Die neue Benutzeroberfläche One UI 4.1, die auf beiden Gerätegattungen installiert ist, bietet darüber hinaus nahtlose Konnektivität sowie eine intuitive Benutzerführung. Damit lassen sich beispielweise Dateien schnell und problemlos transferieren. So kann etwa das Tablet als „Second Screen“ neben dem Smartphone zum Einsatz kommen. Dasselbe gilt auch für den S Pen, der auf beiden Geräten gleichermaßen genutzt werden kann.



Mit Samsung DeX verwandeln sich die mobilen Galaxy Devices außerdem in veritable Desktops. Gekoppelt mit Maus und Keyboard und direkt an einen Monitor oder TV angeschlossen, können Nutzer in einer PC-ähnlichen Umgebung arbeiten. Damit ist es u.a. möglich, Verträge oder Kunden-Pitches im PC-Modus zu finalisieren beziehungsweise zu präsentierten.



Sicherheit, Datenschutz und neue Upgrade-Standards

Alle Galaxy Gerätevarianten sind durch die Samsung Knox Vault Plattform geschützt. Sie besteht aus einem sicheren Prozessor plus Speicher, der sensible Daten wie Passwörter, biometrische Daten oder Blockchain-Schlüssel vom Hauptbetriebssystem der Geräte isoliert und sicher schützt. Hinzu kommen mehrere neue Sicherheits-Features, darunter die ARM-Micro-Architecture, die Cyberangriffe auf das Betriebssystem und den Speicher verhindert. Damit sind alle Geräte vom Chip ab hardwarebasiert gesichert.



Ausgestattet mit der Knox Suite werden die Geräte mit kontinuierlichen Sicherheits- und Wartungs-Updates aktuell gehalten, um die Geschäftskontinuität während der gesamten Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten. Neue Standards setzt Samsung außerdem mit bis zu vier Generationen Android OS-Upgrades und Sicherheitsupdates über einen Zeitraum von fünf Jahren.



