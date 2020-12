Neue PCs von HP fördern die Produktivität von Geschäftsanwendern, IT-Teams und Kreativen

Die Pandemie und die “neue Normalität” prägen noch immer die Weltwirtschaft – mit signifikanten Auswirkungen auf Unternehmen, aber auch deren Mitarbeiter. Mehr als die Hälfte der arbeitenden Weltbevölkerung erledigt ihre Aufgaben remote. Sowohl IT-Teams als auch Mitarbeiter müssen sich an die Situation und die neue Art und Weise der Zusammenarbeit anpassen – dies gilt vor Ort im Büro genauso wie zu Hause oder an anderen Remote-Standorten. HP reagiert auf diese neue Arbeitsweise und unterstützt mit seinem erweiterten Personal Systems-Portfolio Nutzer dabei, sich zu vernetzen und produktiv zu sein.



Die neuen EliteBook 800 Series-PCs, ZBook Firefly 14 und ZBook Firefly 15 kommen mit zahlreichen Features und Innovationen speziell für Geschäftsanwender, IT-Teams und kreative Köpfe daher:

• Überall produktiv sein. Anwender können sich an jedem Ort vernetzen und virtuell zu mit den höchstmöglichen Verbindungsgeschwindigkeiten über Wi-Fi 6, 4G LTE oder 5G arbeiten. Die neue, auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende Rauschunterdrückung reduziert störende Hintergrundgeräusche während Telefonkonferenzen. Mithilfe von HP QuickDrop können Nutzer darüber hinaus schnell und sicher Fotos, Videos oder Dateien zwischen einem HP PC und ihren Smartphone übertragen.

• Immer sicher. HP Elite-PCs und HP-Workstations zählen zu den sichersten PCs. Über die neu integrierte Tile-Funktion sind Anwender (und die IT) in der Lage, das Endgerät unkompliziert zu lokalisieren – und dies unabhängig davon, ob der PC sich in der Nähe oder weiter weg befindet. Ebenfalls neu an Bord ist HP Tamper Lock. Die Technologie sperrt den PC, sobald er unbefugt geöffnet oder kompromittiert wird, und informiert umgehend den Nutzer. Mithilfe von HP Sure View Reflect arbeiten Anwender jederzeit ungestört und diskret: Bei seitlicher Betrachtung des Bildschirms zeigt dieser lediglich ein kupferreflektierendes Finish und gibt keinerlei Informationen preis. Der Infektionsschutz wird nicht nur bei den Daten groß geschrieben, sondern auch in Sachen Gesundheit: Die neuen Endgeräte können zur einfachen Desinfektion mit handelsüblichen Reinigungstüchern abgewischt werden. HP Easy Clean deaktiviert darüber hinaus den Touchscreen, die Tastatur und das Clickpad auf Knopfdruck – die PCs lassen sich also ganz ohne Ausschalten reinigen.

• Nachhaltiges Material. Auch bei den neuen Produkten setzt HP auf Nachhaltigkeit: Die PCs gehören zum weltweit nachhaltigsten PC-Portfolio. So besteht das Lautsprechergehäuse aus Kunststoffen, die aus dem Ozean gesammelt wurden und auch die Verpackung ist vollständig nachhaltig.



Neue Premium-PCs für Geschäftsanwender und IT-Teams

Die PCs der HP EliteBook 800 G8 Serie bestechen durch ein leichtes und flexibles Design sowie ordentlich Leistung. Die PCs sind mit 11th Gen Intel Core-Prozessoren ausgestattet und wurden speziell für die neuen Anforderungen an Mobilität – zu Hause, im Büro oder unterwegs – entwickelt. Die 11th Gen Intel Core vPro Prozessor-basierten Systeme kommen im Januar 2021 auf den Markt.



Die HP EliteBook 800 G8 Serie ist als 13,3-, 14- und 15,6-Zoll Variante zu haben und bietet Anwendern ein leistungsstarkes, hochsicheres und ausdauerndes Notebook mit langer Akkulaufzeit. Darüber hinaus sorgen NVIDIA GeForce MX450-Grafikoptionen für ultimative Performance. Ausgewählte Konfigurationen der HP EliteBook 800-Serie wurden in Kooperation mit Intel entwickelt sowie entsprechend getestet und verifiziert, um die Standards der Intel Evo-Plattform zu erfüllen, darunter schnelle Arbeitsgeschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit, lange Akkulaufzeit und schnelles Laden. Diese Systeme sind ab Januar 2021 erhältlich. Da nicht nur Nutzer, sondern auch IT-Teams per Fernzugriff arbeiten, unterstützt HP Patch Assistant die IT-Abteilung bei der Überwachung der Sicherheit von HP-Geräten über Mitarbeitergeräte hinweg – möglich wird dies durch die Automatisierung kritischer Updates.

HP EliteBook 830 G8

Das HP EliteBook x360 830 G8 verfügt über alle eben genannten Features und bietet darüber hinaus ein 13,3 Zoll Touchscreen-Display mit einem 360 Grad-Scharnier – die Position des Bildschirms kann bequem, unkompliziert und schnell an die Art und Weise angepasst werden, wie Anwender Inhalte erstellen, sich vernetzen und zusammenarbeiten. Der optionale wiederaufladbare HP Active Pen G3 von HP schlägt zudem Alarm und benachrichtigt den Anwender, sobald dieser den Stift unbeabsichtigt liegen lässt.

HP EliteBook x360 830 G8

Das neue HP ZBook Firefly G8 ist in zwei Versionen erhältlich, als 14- und als 15,6-Zoll Variante. Das Notebook bietet Anwendern unterwegs genau die Leistung, die sie benötigen, um Inhalte 2D oder 3D zu designen und zu überprüfen. Mit gerade einmal 1,35 Kilogramm Gewicht zählt das ZBook 14 zu den weltweit leichtesten mobilen Workstations mit farbgenauer Darstellung. Das ZBook Firefly G8 macht ausgewählte Premium-ZBook-Erfahrungen für den Mainstream zugänglich, ohne dabei Abstriche beim dünnen, schlanken Design zu machen. Technische und kreative Manager, MINT-Studenten und Produktdesigner profitieren von Leistung auf Profi-Niveau mit kuratierten Creator-Erfahrungen wie Farbgenauigkeit und ISV-Zertifizierungen, verbesserter Konnektivität und branchenführender Sicherheit.

• Digitale Leinwand mit lebendigen Farben. Das DreamColor-Display zeigt eine Milliarde Farben in erstklassiger visueller Wiedergabetreue. Darüber hinaus entspricht das Display den Standards vom Farbinstitut Pantone in Sachen Farbtreue, d.h. es handelt sich um ein PANTONE Validated-Display. Für die Zertifizierung wird das gesamte Spektrum der Pantone-Farben der realen Welt simuliert – kreative Anwender können ihrer Farbwahl nun noch mehr Vertrauen schenken.

• Remote produktiv arbeiten. Der neue Grafikchip NVIDIA T500 kommt mit 4 GB GDDR6 VRAM, bis zu dreimal besserer Grafikleistung (im Vergleich zur Vorgängergeneration) und 2,6 Mal mehr Leistung als Dell Precision 3550 daher. Anwender können Schaltpläne oder Entwürfe abrufen und überall bearbeiten – und dies ist selbst bei Multitasking mit Konferenz- oder Webanwendungen möglich. Darüber hinaus arbeiten sie produktiver, wenn mehrere Anwendungen wie Videokonferenzen, Web-Browsing und Streaming gleichzeitig genutzt werden können.

• ZCentral Remote Boost bietet Anwendern eine revolutionäre Möglichkeit der Zusammenarbeit: Per Remote-Zugriff können sie jederzeit auf noch leistungsfähigere Desktop-Arbeitsplätze im Büro zugreifen. Die Echtzeit-Kollaborationsfähigkeit dieser Lösung ermöglicht die team- und anwendungsübergreifende Zusammenarbeit per Fernzugriff mit nahezu jedem Gerät.

ZBook Firefly G8 in 15 Zoll

Darüber hinaus werden das ZBook Studio und Create G7 bald mit Ubuntu 20.04 und vorinstallierten datenwissenschaftlichen Tools verfügbar sein.

