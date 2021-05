Schnell und hochwertig im Großformat drucken

Canon imagePROGRAF TZ-30000 erhält PTS-Zertifikat über dokumentenechten Druck

Schnelligkeit ist Trumpf – Mit dem neuen Flaggschiff imagePROGRAF TZ-30000 stellt Canon einen Großformatdrucker vor, der mit einer hohen Ausgabegeschwindig­keit und einer Fülle von Funktionen für Kontinuität und Effizienz steht. Und die Zertifizierung über die Archivierungsfähigkeit des dokumentenechten Druckes ist sozusagen das Tüpfelchen auf dem “i”.

In einer Präsentation vor Ort konnte der Groß­formatdrucker seine Stärken dem CAD NEWS MAGAZIN eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Termindruck ist im Bauwesen, und nicht nur dort, ein ständiger Begleiter. Architekten, Ingenieuren, der Fertigung und professionellen Druckdienstleistern will Canon mit dem “imagePROGRAF TZ-30000” einen Großformatdrucker vorstellen, der über zahlreiche Eigenschaften verfügt, um enge Zeitvorgaben einzuhalten. Das High-End-Gerät im platzsparenden, ergonomischen Konsolendesign macht nicht nur optisch einen guten Eindruck, er bewältigt auch mühelos Produktionsvolumen zwischen 300 bis 500 Quadratmetern pro Monat – also 500 DIN Ao-Pläne.

Zielgruppe sind demnach CAD-Anwender mit höherem Druck­volumen, die vor allem technische Strichzeichnungen auf 75 g, 80 g oder 90 g schwerem Papier benötigen. Hier kann das Gerät vor allem in Sachen Schnelligkeit bei Strichzeichnungen punkten, auch im Farbdruck.

Im Modus “Schneller Druck” werden Strichzeichnungen in 1 Zoll Passbreite rasant schnell gedruckt. Vor Ort wurde ein DIN A1-­Lageplan auf der 36-Zoll-Rolle im Querformat in nur 14 Sekunden ausgedruckt.

Die Auflösung in allen Druckmodi beträgt 1.200 dpi, Unterschiede gibt es lediglich in der Farbintensität. Ein solches Gerät wird oft mit einer DIN A0-Rolle und einer A2-Rolle bestückt. So hat man durch Querdruck auch die Formate DIN A1 und DIN A3 mit abgedeckt. Über die sogenannte Rollenautomatik wählt das Gerät die Rolle aus, auf die der Druckjob am besten passt. Die bequeme Entnahme der fertigen Drucke erfolgt an der Oberseite des Geräts. Der Stapler bietet eine hohe Kapazität von bis zu 100 A0-Blättern.

Wer mit schweren Druckmedien arbeitet, wie beispielsweise gestrichenem Papier ab 120 g, für den bietet das Gerät die Option, das Papier nach vorne auszugeben und über einen Auffangkorb vor Bodenkontakt zu schützen. Dieser ist in wenigen Sekunden aufgebaut und ebenso schnell wieder verstaut.

Punktet durch Schnelligkeit

Weshalb nun ist der imagePROGRAF TZ-30000 so schnell? Klaus Terhart, Sales Development Professional LFP bei Canon Deutschland, erklärt es genau: “Zum einen stehen dem Gerät ein sogenannter Doppelprozessor, also zwei Prozessoren, zum Abarbeiten der Druckjobs zur Verfügung. Zum anderen wird der Druckkopfschlitten jetzt von zwei Motoren angetrieben und auch das Messer ist beim Abschneiden der Pläne ebenfalls schneller geworden.”

Auch wenn der Einsatz des imagePROGRAF TZ-30000 vorwiegend für den Druck technischer Zeichnungen vorgesehen ist, glänzt der verwendete Druckkopf auch mit qualitativ hochwertigen Renderings auf Fotopapier. So kann der Planer z. B. sein Gebäudeensemble im Kontext zur vorhandenen Umgebung perfekt darstellen und dem Kunden einen visuellen Eindruck in Papierform an die Hand geben.

Medien- und Tintenwechsel einfach gemacht

Ein weiterer Vorteil der TZ-30000 ist der Einsatz der Hot-Swap-Technologie. Was bedeutet “Hot Swap” genau? Der Tintenbehälter kann auch während des Druckauftrags getauscht werden. Dadurch wird kein Druckjob abgebrochen und somit entsteht kein Verlust von Zeit, Papier und Tinte.

Aber nicht nur die Tintentanks, auch die Medienrollen können im Hot Swap-Modus ausgetauscht werden. Beim Befüllen des Geräts ist es besonders praktisch, dass die neue Papierrolle auf die Klappe gelegt werden kann, die Papierspindel eingeführt und die Rolle dann einfach nach hinten in die Halterung eingeschoben wird. Das ist sehr arbeitserleichternd, vor allem in Hinblick auf das Gewicht einer vollen Papierrolle im A0-Format.

Kein Tropfen Tinte wird verschwendet

Canon verwendet seine Eigenentwicklung, die 5-Farb-LUCIA TD-Tintentechnologie, die eine hochwertige Ausgabe von CAD-Plänen bis hin zu Karten und Postern auf zahlreichen gestrichenen und ungestrichenen Medien ermöglicht. Durch den Einsatz von Pigmenttinte steigt die Strichqualität und die Genauigkeit bei der Linien­zeichnung. Canon bietet für die Farbe Schwarz zwei Pimenttinten: Mattschwarz für matte Papiere und eine zweite schwarze Tinte als Fotoschwarz für Fotopapier.

Die Tintenbehälter können komplett leer gedruckt werden. Möglich wird das durch ein Zwischentanksys­tem. In diesen Zwischentanks kann somit Farbe bereitgehalten werden, ehe es zum Austausch des leeren Behälters kommt. Die Füllhöhe, sowohl des regulären 330-ml- oder 700-ml-Tintentanks als auch des Zwischentanks, ist am Display ablesbar. Somit hat der Anwender genau im Blick, wann getauscht werden muss. Wenn man für einen A0-Plan grob 0,6 ml Tintenverbrauch pro Farbe rechnet, ist leicht zu erkennen, ob der Zwischentank ausreichend Puffer für einen kontinuierlichen Druck bietet. Dieses Zwischentanksystem ist nur bei Canon im Angebot und das bereits seit mehr als zehn Jahren.

Hilfreiche Tools für reduzierte Nachbearbeitungszeiten

Neben der Workflow-Management-Software “Direct Print Plus” bieten die er­gän­zenden, kostenlosen Tools von Canon eine hilfreiche Unterstützung im Alltag, wie Klaus Terhart erläutert. Folgende Tools werden den Anwendern unbedingt empfohlen:

Accounting Manager: Hier werden Verbrauch und Kosten gelistet. Bei Canon umfasst ein Tröpfchen Tinte 5 Piktoliter bei jeder Farbe. So lässt sich der Tinten- und Papierverbrauch und somit Kostenaufwand pro Druckjob genau ablesen. Device Management Console: Dieses Werkzeug bietet Informationen zur Druckerverwaltung, wie Zustand, Druckprobleme und Tintenstände. Media Configuration: Damit können sowohl Canon Papiere verwendet, aber auch Canon fremde Papierrollen zum Einsatz kommen, deren Parameter über den Treiber in das Sys­tem eingepflegt werden. Der Large Format Printer (LFP) kann dann sogar automatisch die Medien erkennen, die eingelegt wurden. Vorteil davon ist, dass der Anwender auch eigene Papiere verwenden kann. Das ist besonders im graphischen Bereich interessant, wo andere Papiere genutzt und gleichzeitig so einfach verwendet werden können wie die Canon Papiere.

Praktischerweise wird auch die Länge der Rolle bis auf wenige Zentimeter exakt bestimmt. Dazu zieht das Gerät die Papierrolle ein, rollt sie etwas ab und misst so den Verbrauch beim Abrollen einer Umdrehung. Mit der Information zur Rollenkerngröße wird so die noch zur Verfügung stehende Papier-/Planlänge berechnet.

Beide Funktionen, die automatische Materialerkennung und automatische Rollenlängenerkennung, sind im Inkjet-LPF-Markt Alleinstellungsmerkmale von Canon.

PTS-Zertifikat bescheinigt Dokumentenechtheit

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist das PTS-Zertifikat, das nun auch der imagePROGRAF TZ-30000 vorweisen kann. Vergeben wird diese Bescheinigung über “dokumentenechten” Druck durch die Papiertechnische Stiftung, kurz PTS, mit Sitz in Heidenau. Diese Dokumentenechtheit stellt sicher, dass Drucker und Verbrauchsmaterialien unter bestimmten Voraussetzungen getestet und die umfangreichen Prüfungen erfolgreich bestanden haben. Somit ist das Gerät für die Herstellung von Urschriften, Ausfertigungen und beglaubigten Abschriften notarieller Urkunden sowie anderer Schriftstücke gemäß §29 DONot zugelassen. Die Notwendigkeit über die Archivierungsfähigkeit eines Ausdrucks ist bespielsweise in Behörden wie dem Kastasteramt oder Bauamt von Nöten, bei denen Pläne nach einer gewissen Zeit im Archiv landen, aber auch viele Jahre später noch lesbar sein müssen.

All diesen geforderten Archiverungsseigenschaften zur Dokumentenechtheit kann der iPF TZ-30000 im Großformatbereich nun nachweislich mit dem PTS-Siegel Rechnung tragen.

Mehr als nur Drucken

In der Version “Z36” bietet die MFP-Variante des TZ-30000 durch die Integration eines hochwertigen Scanners mit doppeltem LED-Lichtquellensys­tem einen noch besseren Workflow. Mit dem Präzisionsscanner, der oben auf dem Drucker angeordnet ist, lassen sich großformatige Pläne schnell scannen und archivieren. Es besteht dazu die Möglichkeit des gleichzeitigen Scannens und Druckens – wieder ein Faktor für weniger Zeitverlust. Durch die Platzierung des Scanners benötigt man weniger Stellfläche – das ist ideal bei kleineren Büroräumen. Der 15,6 Zoll große Touchscreencontroller lässt sich intuitiv bedienen und verfügt neben den Vorschaufunktionen über umfangreiche Bildbearbeitungsmöglichkeiten.

Mit diesem Zwei-in-Eins-Gerät können alte LED-Plotter abgelöst werden, die deutlich langsamer arbeiten, wartungsintensiver und anfälliger für Störungen sind. Um hier flexibel zu sein, können Kunden den Präzisionsscanner auch noch zu einem späteren Zeitpunkt nachrüsten.

Als Fazit lässt sich festhalten, dass der mit seinen rund 207 kg sehr robuste imagePROGRAF TZ-30000 ein echtes Topmodell ist. Nicht nur durch seine kompakte Form, sein ansprechendes Design und seine Flexibilität bei den Medien, sondern vor allem durch seinen schnellen und exakten Druck empfiehlt er sich CAD- und GIS-Anwendern mit höherem Druckbedarf als ein idealer und zuverlässiger Partner im Alltag.

Alexandra Ostermann